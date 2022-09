In deze Champions League is écht alles anders

Club startte deze week met succes tegen Bayer Leverkusen zijn zesde Champions Leaguecampagne in zeven jaar. Maar de start zag er wel iets anders uit dit jaar. Om te beginnen zonder Ruud Vormer, zeven jaar boegbeeld van Club, ook Europees. Letterlijk zonder Ruudje, want op de training van maandag moest hij apart trainen. Dinsdag dan weer niet, maar daar zullen de televisiecamera’s op matchday -1 mee te maken hebben. De relatie Club-Vormer was al gespannen genoeg.

Ook anders: Club leek mooier aangekleed voor het kampioenenbal dan de vorige jaren. In Westkapelle klonk alvast: “We hebben een betere ploeg dan ooit.” Simon Mignolet omschreef dat dan dinsdag in Brugge wat genuanceerder als “een bredere kern dan ooit.” Dat bleek ook in de verwachte opstellingen in de dagbladen: die verschilden op vier posities. Voorgaande jaren was de basiself makkelijker te voorspellen. Zelfs het spelsysteem, de gewone 3-5-2 of toch 4-3-3, leek nog niet zeker.

Nog het meest anders dan vorige seizoenen: de bazen bleven dit jaar zeer bescheiden. Ondanks absolute Europese toppers de vorige seizoenen, werd er luidop gedroomd van de achtste finales. Bayer Leverkusen, Porto en Atlético Madrid zijn nochtans van een ander niveau dan Real Madrid, PSG en Manchester City. CEO Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws: “Deze campagne is geslaagd met een derde plaats.”

Voorzitter Bart Verhaeghe in Het Nieuwsblad: “Hoho, rustig jongens…” Window dressing, wees gerust, diep binnenin denken ze ook wel dat het met die loting nu of nooit is. Ferran Jutglà sprak zich dan wat duidelijker uit: “Als we na vier matchen nog competitief zijn voor de eerste twee plaatsen, kunnen we zeggen dat we ervoor gaan”, stelde de Spanjaard.

Eerste opdracht van die vier matchen was dus woensdag, Bayer Leverkusen thuis. De Duitsers werden al beschouwd als de minst sterke van de drie tegenstanders en hadden in de Bundesliga tot dusver amper 3 op 15 gesprokkeld: de CL-opener van 2022-23 moést wel worden gewonnen.

En dat gebeurde ook. In een 4-3-3 dus, Meijer bleef met één oog op de pijlsnelle Frimpong meer linksachter dan linkerwing, Skov Olsen was meer rechtsbuiten. Het was een verdiende overwinning. Een energiek Club kreeg de prima Duitse defensieve organisatie maar zelden ontmanteld maar de goal van de nieuwe sensatie Sylla, pas 19, volstond. In zijn vorige 15 thuismatchen in de Champions League kon Club maar één keer winnen (8 op 45), ook dát was dus anders. Een perfecte start dus, Jan Breydel ontplofte. Hoho, rustig jongens…?