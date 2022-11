“Ik neem Mechele mee. Dat verdient hij!”

Als Yves Vanderhaeghe, 48 A-caps waaronder het WK in Japan, geen coach meer mag zijn van KV Oostende, dan mag hij van ons wekelijks bondscoach spelen in aanloop naar het WK in Qatar.

Ik herinner me nog goed de bekendmaking van de selectie voor het WK in Japan in 2002. Het was misschien niet nodig, want ik had zowat alle WK-kwalificatiematchen gespeeld, maar het was toch nog een beetje bang afwachten. Omdat ik nog twee matchen op de bank had gezeten, was ik toch weer gaan twijfelen of Robert Waseige me wel zou meenemen. Maar het bleek niet nodig, ik speelde in Japan zelfs alle vier de wedstrijden. Maar nu kondigt zich toch een heel spannende selectie aan. Een moeilijke. Wie is écht fit? Dat Martinez niet meteen naar de toekomst toe zal selecteren en liever niet teveel jonge talenten tornooi-ervaring wil laten opdoen, vind ik terecht. Je moet altijd gaan voor het hoogst haalbare. Voor de prijzen dus.

En nu míjn selectie. Als doelmannen zijn Courtois en Mignolet onbetwistbaar, als derde keeper lijkt Casteels mij logisch. Maar dan de drie centrale verdedigers. Zes spelers wellicht. Alderweireld en Vertonghen zijn zekerheden. Ik denk dat Boyata en Denayer, oudgedienden van Martinez, er weer bij zullen zijn. Dat begrijp ik ook, voor zo’n tornooi heb je ervaring nodig. Verder vind ik dat Brandon Mechele, een verdediger waar je altijd kan op rekenen, zeker een selectie verdient. Meer dan Debast, voor hem vind ik het hoogste niveau toch te vroeg. Net zoals voor Faes, hij was niet overtuigend toen hij in juni tegen Polen werd getest, toch? Al doet hij het intussen wel heel goed bij Leicester. Ik heb ook mijn twijfels over Theate. Eén brok wilskracht, sterk in de duels en verdedigend voldoende, maar tegen Wales bleek Arthur in het uitvoetballen op dit niveau nog te weinig, nog te nerveus. Dan zelfs liever Siebe Van der Heyden op links.

“Op Mechele kan je altijd rekenen. Voor Debast vind ik het hoogste niveau nog te vroeg”

Ik weet ook niet of je wel zes specifieke verdedigers nodig hebt, want ik vind Dendoncker of Witsel achterin ook een optie. Dendoncker omdat hij zich bij de nationale ploeg in de defensie al heeft bewezen en Witsel omdat er dan een plaatsje vrijkomt op het middenveld. En dan denk ik vooral aan Onana, een beer van een vent die de ploeg body en kracht zou bijbrengen, wat ze toch missen, vind ik. De rest van de plaatsjes op het middenveld zijn voor mij zekerheden: naast Dendoncker en Witsel, De Bruyne, Tielemans en Hans Vanaken. Natuurlijk Vanaken. En ook de wingbacks liggen voor mij al vast: Meunier, als die voldoende fit zal zijn na zijn jukbeenbreuk, en Castagne op rechts en Carrasco en Thorgan Hazard op links.

En dan voorin: sowieso als spits Lukaku en Batshuayi. Én Openda. Omdat Openda een spits is die altijd doelgericht diep gaat. Dat bleek ook toen hij in zijn invalbeurt tegen Polen meteen scoorde. Zo’n spits is altijd bruikbaar als je eens niét dominant kan spelen. Dan hebben we op de flanken toch weer eerst en vooral Eden Hazard. En Leandro Trossard. In die volgorde dan. Als Eden nog niet alle matchen aankan, of indien de kwalificatie na twee matchen al zeker is, is Leandro de perfecte vervanger. Mertens is ook een zekerheid voor Martinez, vooral omdat Dries intussen toch basisspeler is bij Galatasaray. En van Doku betwijfel ik of hij zijn dribbels al kan tonen op het hoogste niveau. Dat maakt 25. En dan nog Charles De Ketelaere natuurlijk. Oké, bij AC Milan loopt het wat minder maar Charles heeft toch iets wat een ander niet heeft. Dat kan ook wel eens een verschil maken.