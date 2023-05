Matthias Leterme (37), sinds 2009 bij KVK, eerst als financieel en administratief manager en sinds 2016 als algemeen manager, stapt op bij KV Kortrijk. Enige hulde lijkt op zijn plaats.

Sinds de verkoop van de club voor 5 miljoen euro aan de Maleisiër Vincent Tan in mei 2015 – volgens eigenaar Vincent Degryse stevende de Veekaa op een faillissement af – hield de jonge Ieperling de Veekaa sportief en financieel boven water. Op zelfstandige basis, weliswaar goedbetaald, maar soms extreem zuinig – een vrouwenploeg bijvoorbeeld interesseerde hem niet want dat brengt niets op.

Vaak eigengereid ook en cynisch – dat heeft hij van zijn vader, ex-premier Yves Leterme. Maar vooral zowat op zijn eentje, zijn voorzitters Joseph Allijns met wie het al eens botste en Ronny Verhelst waren net als Ken Choo, Tans rechterhand vanuit Cardiff en Londen, hooguit klankborden. Al volgde die laatste wel nauwgezet de financiële rapporten.

“Ingewijden geloven nooit dat Mannaert een stap opzij zal zetten”

Maar Leterme kan wel terugkijken op een succesvol parcours. KVK kwam nooit zwaar in sportieve problemen, al zakte de club de laatste drie jaar wel van de middenmoot naar de staart van 1A. Nooit echt waren er financiële problemen – afgelopen boekjaar heette KVK met een winst van 0,2 miljoen euro een lichtend voorbeeld. Er staan ook een aantal geslaagde lucratieve toptransfers op zijn conto: Moffi is maar één naam, Kadri en Watanabe gaan volgen. Dan mogen miscasts als Belhocine en Custovic worden vergeven.

Maar tegelijk besefte Leterme als geen ander dat het niet kon blijven duren. Want Tan had nog geen euro in KVK geïnvesteerd. Niet sportief en al zeker niet in het gedroomde nieuwe stadion – zelfs de bouw van een nieuw oefencomplex waarin de Stad Kortrijk meer dan de helft, zo’n 2,2 miljoen euro, in investeert, bleek een probleem.

Maar Tan wil blijkbaar de club wel voor veel geld verkopen: niet aan Bournemouth of Burnley voor 15 miljoen euro, liever voor 18 miljoen euro aan de eerder obscure Kaminski Group. Waarop Leterme zijn conclusies trok. Op de bekerfinale vorige zondag waaide al rond dat Club na de play-offs zou bekendmaken dat hij naar Club Brugge zou verhuizen – als rechterhand van Vincent Mannaert – maar ingewijden geloven nooit dat Mannaert een stap opzij zal zetten.

Wat er ook van zij: al predikt Ken Choo rust, KVK zit vandaag zonder enige leiding – dat doet denken aan KV Oostende. Een acute impasse, plots is het al zo lang beloofde nieuwe stadion – waar ook in het stadhuis steeds meer aan getwijfeld wordt – geen dringend probleem meer.