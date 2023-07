Hou je bek en….

De liefde van de Brugse man (én vrouw?) gaat door de maag. Hoe anders kun je de woede van enkele Bourgondische Brugse gemeenteraadsleden verklaren om het feit dat Vlaams minister Zuhal Demir Antwerpen boven het nochtans goedkopere Brugge gekozen heeft als locatie voor het Vlaams Culinair Centrum? Wordt het Bargeplein tijdens Cactus een echte Smaakhaven? Niet voor de klassieker ‘frieten met stovers’, want de Bazaar, het culinaire hart van het festival, serveert Indiase soulfood, Vietnames streetfood, vegan kebab wraps en kilo’s visserswijsheid. Een schril contrast met de dure, vettige junk food op Rock Werchter vorig weekend.

Cactus toont op je bord hoe divers de Brugse samenleving geworden is. Moet de Vlaamse culinaire canon nu al herschreven worden? Backstage gaan Patrick Keersebilck & co nog een stapje verder: daar krijgen de 700 medewerkers, de artiesten en de gasten enkel gezonde en duurzame vegetarische maaltijden te eten, bereid door Lieselot en Charlotte van ‘Puur’ uit Oostkamp.

Verkleutering van cultuur?

Enkele weken geleden bakte Musea Brugge Bourgondische wafels, deze zomer promoot ze haar collectie met een frietsaus. Een verkleutering van cultuur? Dat Jan van Eyck de patat niet kende, die kwam pas na de ontdekkingsreizen naar Europa, wordt weggewuifd.

Alle beschikbare centen moeten naar BRUSK en de Erfgoedfabriek! Het enige wetenschappelijk onderzoek waarmee Musea Brugge publiek uitpakt, is de inspectie van de beerput van Karel de Stoute. Zodat chef Pieter Lonneville een historische verantwoorde ‘sause’, met paradijskorrel, mosterdzaad en gemberwortel, kon creëren.

Zere Brugse wonde

Zelfs de twee frietkoten op de Brugse Markt worden binnenkort erfgoed. Maar het recente Noordzeevisfestival A l’Ostendaise duwt opnieuw de vinger in een zere Brugse wonde. Lokale gastronomen zijn nog altijd zwaar ontgoocheld over de teloorgang van het eetfestival Kookeet. Wij putten aan de vooravond van Cactus troost in Shakespeares komedie ‘Twelfth Night’: If music be the food of love, play on. Merol vertaalt dit muzikaal en culinair liefdescredo anno 2023 dit weekend in het Minnewaterpark ongetwijfeld in: Hou je bek en…

