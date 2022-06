Hoogspanning

Twee. Drie. Eén. Twee. Misschien drie. Het zijn de vijf antwoorden die ik kreeg aan de centrale nieuwstafel van De Krant van West-Vlaanderen. De vraag die ik stelde: op tien West-Vlamingen, hoeveel kennen er Jeremie Vaneeckhout? “Ik denk dat mensen nog eerder gaan denken dat het de naam is van een coureur.”

Ik weet niet of de allereerste West-Vlaamse voorzitter van Groen veel fietst, maar ik weet wel dat hij misschien nog wat werk heeft aan zijn naamsbekendheid. Feit is wel dat Jeremie Vaneeckhout zich voortaan ‘toppoliticus’ mag noemen. Een van de machtigste van onze provincie en zelfs van ons hele land. Van de gemeenteraad in Anzegem naar de coulissen in de Wetstraat, de Vlaamse volksvertegenwoordiger rijdt een mooi parcours.

De jonge vader van drie kent alvast zijn pappenheimers: zijn allereerste grote interview als covoorzitter geeft hij aan deze krant. Het geeft aan hoe belangrijk hij zijn heimat vindt. Net als op Twitter – waar wij hem leerden kennen als een boeiend man met (veel) beleefde meningen – houdt hij nu geen blad voor de mond.

Jeremie Vaneeckhout heeft een duidelijk beeld waar hij met zijn partij naartoe wil. “De mens en het milieu zijn voor mij de maat der dingen, niet de economie.” De gewezen misdienaar wil ook definitief voet aan grond krijgen in West-Vlaanderen – traditioneel niet echt de ‘groenste’ provincie.

Met die ambitie is het wel meer dan opvallend dat zijn eerste straffe uitspraak er één is over Ventilus. “We gaan niet rond de pot draaien, die moet bovengronds.” De spindoctor die hij niet wil, zou eens goed geslikt hebben. Rij van Anzegem naar de kust en je kan het aantal protestborden bijna niet meer tellen…

De reden waarom hij de hoogspanningslijn niet onder de grond wil, doet wel wenkbrauwen fronsen. Die zou zelfs zo uit de mond van de voorzitter van Voka kunnen komen. “Onze bedrijven hebben een robuust elektriciteitsnet nodig.”

Tiens. Waren de mens en het milieu niet de maat der dingen?





