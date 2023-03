‘Een ster, die jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt’. Dat is ongeveer een derde van het refrein van de song ‘Een ster’ van de Vlaamse zanger Stan Van Samang. Net die regels spoken al de hele week door mijn gedachten. Het is een oorwurm, hoe dan ook, maar dat is niet de reden waarom Stans steeds weer overslaande stem me al vijf dagen lang van heel wat precaire slaap berooft.

Deze maandag heeft de Michelingids immers zijn jaarlijkse sterren uitgedeeld. In Zuid-West-Vlaanderen pronken enkele topzaken met één of meerdere van die sterren. Zo is Castor uit Waregem er weer bij, maar ook L’envie uit Sint-Denijs, Marcus uit Deerlijk en Rebelle en Vol-Ver uit Marke werden gelauwerd.

Dat Beudaert de prijs dit jaar niet verwacht had, maakt die ene ster des te mooier

Toch kwam de grootste verrassing niét van een van deze restaurants, maar van het Kortrijkse Table d’Amis op het Sint-Maartenskerkhof. Daar blies chef-kok Matthieu Beudaert zijn oude liefde in de herfst van 2021 weer nieuw leven in, na een pauze van meer dan vijf jaar. Dat Beudaert, die met zijn restaurant huist in hetzelfde pand als de zeer geprezen Pizzeria Sofia van zijn echtgenote Sofie, de prijs dit jaar niet verwacht had, maakt die ene ster des te mooier.

Comeback

Vroeger dan verwacht weer een topniveau halen: het is de droom van ieder mens die zich ooit aan een comeback waagt, in welk veld van expertise dan ook. Het is niet velen gegeven om zo’n terugkeer tot een goed einde te brengen. Denk maar aan Justine Henin, of meer recentelijk Kim Clijsters in het tennis, of het tweede wederoptreden van Michael Jordan in de NBA in 2001. Maar Bellegemnaar Matthieu Beudaert is het dus wel gelukt. Hij meende dat zijn Table d’Amis nog niet klaar was voor een Michelinster, en misschien lag net daar de sleutel voor succes. Daar onderscheidde Beudaert zich van Michael Jordan en Kim Clijsters: zijn steeds bescheiden honger naar het sterrendom oversteeg de drang om op vervlogen lauweren te rusten.

Reageren? Jan.steenhoudt@kw.be