Het regende de voorbije dagen nieuwjaarswensen én pijpenstelen. De klimaatopwarming, die in onze regio gepaard gaat met meer stormwind en regenbuien, staat Brugge fietsstad en een autoluwe binnenstad in de weg. Wie wil er bij hondenweer met zijn fiets naar ’t stad op koopjesjacht? Verbaast het u dat Brugge op natte topdagen te weinig parkeerplaatsen telt?

Wie slim en prijsbewust is, wacht tot alle ondergrondse parkings volzet zijn en Interparking de slagbomen van de gratis busparking op het Kanaaleiland opent! Zal een herschikking van het openbaar vervoer, met kleinere, elektrische stadsbussen, dit jaar meer Bruggelingen naar het openbaar vervoer drijven? Meer buscomfort wordt dé uitdaging.

Inquisitie

Het is trendy om het fietsen te promoten en autobestuurders te verketteren. Tenzij ze met een peperdure, elektrische wagen rijden. Bewegen is gezond en elke auto minder is goed voor klimaat en milieu. Alle politieke aandacht gaat naar de hardwerkende, fitte, fietsende Bruggeling.

Er dreigt een nieuwe inquisitie tegen de allerzwaksten: wie niet goed te been is en dus niet kan trappen wordt naar de brandstapel verwezen. De manke senioren, nochtans een vierde van de Brugse kiezers, als eersten. ’t Is dat of uitglijden op de spekgladde, fietsonvriendelijke Brugse klinkers en je been breken.

Ballen

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis mikt in 2023 op andere lichaamsdelen. Zijn vurigste nieuwjaarswens is om zoveel mogelijk katten te castreren en te steriliseren. Hoog tijd dat Vooruit op één lijn staat: Pablo gaat voor een Brugge met ballen, Mathijs wil zoveel mogelijk ballen amputeren.

Voor u Brugges jongste schepen per abuis de engel des doods noemt, willen we hem verdedigen. Gesteriliseerde poezen hebben minder kans op een baarmoederontsteking, gecastreerde katers vechten minder en lopen minder vaak weg. Kortom: Mathijs geeft uw kat een langer, rustiger en gezonder leven én uw Brugse buren meer nachtrust.

Goed kunnen slapen is de beste zetpil tegen verzuurde commentaren. Op een gezond, gelukkig, klimaatrobuust en vredevol 2023!

Lees ook: Negen extra gratis bussen van De Lijn tijdens koopjesweekend