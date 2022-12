Carl Hoefkens werd woensdag ontslagen als trainer van Club Brugge.

Wat vooraf ging, uit ons persoonlijk dagboek. ‘Carl Hoefkens eerder altijd joviaal brandt dusdanig van ambitie dat hij blijkbaar zichzelf als coach wel heel serieus neemt. Weigert al in juli bij ons interview ook maar tien seconden te poseren voor de foto. Langs de lijn merkbaar veel gelijkenissen met zijn voorbeeld Diego Simeone. Dat geposeer bij de goals in Porto ‘ik juich niet want ik moet hard nadenken…’… Maar het waren maar kleine krabbels, met de coach die Club zelf had opgeleid, lovenswaardig, kwalificeerde blauw-zwart zich voor 1/8ste finales van de Champions League. Wel nog een paar krabbels ‘met nogal wat geluk’. De 13 punten achterstand op Genk bij de WK-stop, dat zou nog wel goed komen.

Maandag 19/12. Interview met Mats Rits. De passage over Carl Hoefkens haalde niet eens de krant van vorige week – de coach van Club was niet echt een item. Rits vond Hoefkens een goéie coach, dat kon niet verbazen. “Streng maar rechtvaardig. En tactisch uitstekend. Bleek vooral in de Champions League, hoe hij geen bussen parkeerde op Porto en Atletico en Porto maar wel de juiste defensieve organisatie neerzette.”

Woensdag 21/12. Club-STVV 1-4, plots ‘crisis op Club!’

Donderdag 22/12. Voorzitter Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert stoken de boel nog op: training afgelast, de hele dag ‘crisisgesprekken’, de coach die twee maanden geleden de hemel werd in geprezen is nu aangeschoten wild. Maar de spelers ‘verdedigen’ de trainer. Op het einde van de dag wordt in de pers luid getoeterd: ‘Winnen tegen OHL of hij ligt buiten’

Zondag 25/12. Skov Olsen, volgens de coach te weinig gedreven, reageert op Instagram scherp op zijn niet-selectie: toch minstens één verdediger van de coach minder…

“Hoefkens: kroniek van een aangekondigd ontslag. Daar denken wij wat van”

Maandag 26/12. Club-OHL 1-1. Iedereen weet het zeker: het nekschot voor de coach. Opvallend: achteraf zegt Mignolet dat het aan het bestuur is om te oordelen over de coach. Als er nu één iemand is die zich had kunnen permitteren ballen te tonen en luidop te zeggen: “Ik (wij) wil(len) niet dat de coach wordt geslachtofferd!” … Intussen zoekt een deeltje van de fans verhaal aan de poorten van Jan Breydel: ‘Hoefkens buiten!’. En daar zijn ze bij Club gevoelig voor – vraag maar aan Francky Dury wiens komst de Club-familie indertijd tegenhield.

Dinsdag 27/12. De dagbladen vragen zich niet meer of hij zou worden ontslagen maar wanneer. Hoefkens wordt letterlijk al beschouwd als voltooid verleden tijd. De meningen zijn verdeeld: terecht of niet? Wat ons betreft: … wij (niemand) zag tijdens de week zijn veldwerk en zijn tactische borden, die (frommel)goal van OHL in de 94ste minuut kan toch niet beslissen over het lot van een coach die twee maanden geleden nog de revelatie van het jaar was? En moeten we niet vasthouden aan de boutade: een goeie coach is een coach die geen fouten maakt. Welke fouten kunnen hem dan worden aangewreven? Dat hij wilde misschien wel té graag wilde en zichzelf té serieus nam toch niet?

Maar de ene krant ‘leukt’ het ‘nieuws’ wel op met een vacature ‘Hoofdtrainer Club Brugge’, de andere schotelt alvast een lijst voor van tien mogelijke opvolgers. Daaronder ook Alexander Blessin. Hum, ja zou mogen. Of kunnen.

Woensdag 28/12. Even voor 11 uur komt binnen. Hoefkens ontslagen bij Club. Na zeven maanden. Wij durven nog steeds niet zeggen of het terecht is. Dat moet eerst blijken onder de nieuwe coach. Maar dit was niet de waan van de dag, wel de waan van de week.