Vijf procent van de Zeebrugse havenarbeiders zijn high op het werk of aan het rondtoeren in de haven. Moeten ze onder invloed auto’s op veerboten rijden? Benieuwd hoeveel blutsen er in die gloednieuwe auto’s zijn. We kunnen ons echt niet inbeelden dat ook kraanmannen drugs gebruiken als ze containers moeten verslepen.

Nog meer hallucinant is het feit dat het voorbije jaar één op negen gecontroleerde chauffeurs op Brugs grondgebied cannabis gerookt had, een lijntje gesnoven had of een illegaal pilletje geslikt had. De gerichte verkeersacties van de lokale politie hebben een verrassende trend aan het licht gebracht.

Pyrrusoverwinningen

De huidige generatie bestuurders waagt het na de vele ontradende campagnes niet langer om dronken achter het stuur te kruipen, maar gebruikt steeds meer illegale roesmiddelen. Het bewijst eens te meer dat de al ruim een eeuw durende war on drugs faalt. Ook al zetten politie, douane en overheid steeds meer middelen in om de strijd tegen de drugsmaffia aan te gaan. Af en toe wordt er in de Port of Antwerp-Bruges een lading cocaïne onderschept. Maar het zijn slechts pyrrusoverwinningen, justitie blijft achter de feiten aanhollen.

Eliot Ness

Moeten drugs uit de criminele sfeer gehaald worden, zoals onder meer de Brugse criminoloog Tom Decorte pleit? Tijdens de drooglegging honderd jaar geleden, de tijd van Al Capone, vielen er vele honderden slachtoffers in de strijd tussen de politie en de gangsters omdat alcohol verboden was. Een eeuw later moet onze nieuwe Eliot Ness ‘Quicky’ wegens doodsbedreigingen van de drugsmaffia onderduiken in een safe house.

Bloed

Legalisering en reglementering van het rust brengende en pijn verlichtende cannabis? Misschien. Maar nultolerantie achter het stuur. En het is toch te zot dat jongeren op zaterdagavond voor een fuif om een legaal xtc-pilletje bij de apotheker van wacht zouden mogen gaan halen. De recente dood van een onschuldig Antwerps tienermeisje in een bendeoorlog toont aan dat er bloed kleeft aan elke gram cocaïne die fuifbeesten opsnuiven. Maar die rijke fils à papa’s, die hun coke kunnen betalen, malen daar niet om.

Lees ook: havenarbeiders positef getest op drugs door politie