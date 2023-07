“Het zal onderhandelen worden tot de allerlaatste dag van de Tour”

Frustratie. Dat is het gevoel dat momenteel moet overheersen bij de mensen van Roeselare Koerst. Zij hebben alles tot in de puntjes voorbereid om er dinsdag een topfeest van te maken. Een uitverkochte VIP, een parcours in het stadscentrum waar de horecazaken gouden zaken zullen doen, een organisatie die financieel heel gezond is dankzij loyale en gulle sponsors maar … op het ogenblik van dit schrijven (dinsdagnamiddag, red.) staan nog maar vier renners op de deelnemerslijst. En toegegeven, je valt niet achterover van Jordi Warlop, Jens Debusschere, Stefano Museeuw en Aaron Verwilst. Natuurlijk zullen daar nog echte toppers bijkomen, maar het wordt wellicht onderhandelen tot de laatste minuut.

“Als Jonas Vingegaard de Ronde wint, zal hij ook geen criterium rijden”

Handicap nummer één voor de organisatoren is het WK wielrennen in Glasgow in augustus. Maakten de organisatoren van het Dovy Natourcriterium zich op de voorstelling sterk dat ze er alles aan zouden doen om de gele trui en de regenboogtrui in Roeselare te krijgen dan lijkt het zelfs mogelijk dat er geen van de twee zal starten. Wereldkampioen Evenepoel heeft geen interesse in het criterium van Aalst en Roeselare. Qua startgeld kon hij alleszins niet klagen, voor dat geld moet de best betaalde consultant van België toch enkele maanden werken. Exit regenboogtrui dus.

En als Vingegaard de Ronde wint, zal hij ook geen criterium rijden, want hij denkt dat hij genoeg sponsorverplichtingen zal hebben in de week na de Tour. In dit geval ook exit gele trui. Daarom is het hopen op Pogacar als Tourwinnaar. Tadej Pogacar heeft immers beloofd om in Roeselare aan de start te staan als hij de Ronde wint. Voor het geld moet hij het zeker niet doen, wel om de tienduizenden wielerfans de tijd van hun leven te geven. Een tijdrit op het parcours, het criterium zelf dat uiteraard door Pogacar zal gewonnen worden tot grote vreugde van het publiek en ook nog honderden selfies met een lachende Pogacar. Meer moet dat echt niet zijn.