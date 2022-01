Alle nieuws komt uit Brugge – Zulte Waregem en KV Oostende speelden niét, KV Kortrijk was met die 2-2 verdienstelijk, zonder meer. Benieuwd hoelang de Kerels nog kunnen meespelen voor een plaatsje in de ‘Europe play-offs’.

Waar zowaar Cercle Brugge, al tiende, ook begint van te dromen, 18 op 21 is heel erg straf. Maar het beste nieuws uit Eupen (0-2): coach Dominik Thalhammer toonde zich hoegenaamd niet tevreden. Niet eens “Ok, het was wat minder maar de punten zijn het belangrijkste”. Maar: “Het slechtste wat ik van mijn ploeg al zag, dat moet volgende week anders.” Zo haal je dus het beste uit je ploeg, benieuwd hoelang Cercletje nog mag dromen van de top 8.

En dan Club onder Alfred Schreuder. Tja, wie had verwacht dat blauw-zwart in één keer die machine die Club lang was zou worden, kwam bedrogen uit. Nieuwe veldbezetting maar oude wijn in nieuwe zakken: degelijk spel zonder meer. Al lijkt Vormer op de 6 een goed idee.

Maar nu luidt vooral de vraag: waar past Schreuder de zaterdag geschorste Lang volgende week in? De Ketelaere opnieuw in de spits, met Lang als schaduwspits? Kan Dost weer balen. Overigens de wel zeer zelfbewuste Nederlander moet nu ook weer niet teveel pruilen over een gebrek aan respect van Clement: de doelpuntenproductie was niet het grote probleem van Club – heeft iémand vorige maanden Dost zwaar gemist?

Het wordt knokken voor de eigen jeugd van Club

Soit. Lang als wingback links en Buchanan dan rechts en Mata weer achterin – Mechele kind van de rekening?

Tweede vaststelling: van de eigen jeugd haalden Ignace Van der Brempt en, verrassend, de jonge middenvelder Lynnt Audoor (18), zoon van ex-speler Yves Audoor, wél de bank, Mbamba en Sandra niet eens de selectie van 20. Het wordt knokken voor de eigen jeugd.

En het laatste uit Brugge: het federaal parket wil Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, in het dossier Propere Handen voor de kamer van inbeschuldigingstelling brengen. Dan kan Mannaert de komende maanden toch geen mandaat toegekend worden om de Pro League te sturen in… het dossier Propere Handen? Ergens gelezen: 1 of een paar keer op de autosnelweg 125 km/uur rijden is minder laakbaar dan jarenlang 200 km/uur rijden. Ook juist. En dat heeft niets te maken met de veroordelingen van Mannaert voor dronkenschap achter het uur. Best bekennen, minnelijke schikkingen en weer voetballen voor diegenen van 125 km/uur.