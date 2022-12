Hét Oostends nieuwsfeit van 2022 toont aan hoeveel veerkracht er in elk van ons schuilt

Waar was jij op donderdag 13 oktober rond het middaguur? Geen Oostendenaar die het zich niet meer voor de geest kan halen, met de wissel van de jaarkalender in aantocht.

Traditiegetrouw zijn er rond deze periode overal terugblikken vol weemoed en nostalgie naar het bijna voltooide jaar. Hét nieuwsfeit in Oostende was ongetwijfeld wat zich afspeelde tijdens die noodlottige donderdag: de gasontploffing en de daaropvolgende brand op de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat. De gruwel kwam plots akelig dichtbij: het leken wel oorlogstaferelen die we alleen kennen van op televisie.

De balans loog er niet om: drie slachtoffers raakten zwaargewond en veel woningen werden plots onbewoonbaar. De afwikkeling van de feiten is nog niet voor morgen, laat staan voor volgende week. Laat ons hopen en duimen dat er in de loop van het nieuwe jaar een oplossing uit de bus komt, in het bijzonder voor de getroffen horecazaken Lucien en Lizette. De gasexplosie maakte de inclusieve projecten met de grond gelijk en de jonge begeleidster Friedl staat als grootste slachtoffer van de ramp nog maanden revalidatie te wachten.

Die noodlottige donderdag 13 oktober zal nog jaren nazinderen in Oostende

Tegelijk toont hét Oostends nieuwsfeit van 2022 aan hoeveel veerkracht er in elk van ons schuilt. Projecten om de slachtoffers en de uitbaters van Lucien en Lizette een financieel hart onder de riem te steken, rezen als paddenstoelen uit de grond. Basketbalclub Filou organiseerde een grote benefietavond, een steunfonds onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting helpt Lucien en Lizette heropstarten en zelfs Vlaams minister Benjamin Dalle stak de onfortuinlijke vzw Duinhelm een hart onder de riem. De solidariteitswandeling voor hulpverleners en slachtoffers bracht twee maanden geleden dan weer onverwacht en opmerkelijk veel volk op de been. De Oostendenaar heeft het hart duidelijk op de juiste plaats.

Laat ons die veerkracht onthouden en meenemen in 2023. Een jaar dat ongetwijfeld boeiend én uitdagend wordt voor elk van ons, in deze maatschappelijk en economisch woelige tijden.