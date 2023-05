Het multiculturele karakter van Krottegem moet een troef zijn voor de buurt, geen obstakel

Krottegem herleeft. Of daar doen ze toch alles voor. Na een rommelmarkt in april die duizenden bezoekers trok, had je afgelopen weekend succesvolle Krottegemse Feesten. De eerste zomerse dagen zorgden ervoor dat het er bij momenten aangenaam vertoeven was. Met een laagdrempelige sfeer, eigen aan de buurt.

De wijk is sinds kort weer helemaal bereikbaar, nu de Spanjestraat een flinke opknapbeurt kreeg. Volgende week worden de plannen voor de site Damman-Croes uit de doeken gedaan, wat ook een meerwaarde voor Krottegem moet zijn. En ook in de Ardooisesteenweg zetten ze stappen. De belangrijkste straat van de wijk achter het station kiest voor een nieuw elan met tal van initiatieven. Een propere straat. Uitnodigend ook. Het multiculturele karakter moet een troef zijn, geen obstakel. Ook op culinair vlak willen ze stappen zetten, onder meer met het aantrekken van nieuwe horecazaken waar je letterlijk en figuurlijk van de typische Krottegemse sfeer kunt proeven.

Tijdens de Batjes maken ze van de straat alvast echt een andere steenweg. Met foodbars, terrassen en animatie gebracht voor lokaal Roeselaars talent. En dat allemaal in de rockabilly stijl. Met de bedoeling een alternatief, maar ook een meerwaarde te zijn voor het klassieke koopjesfestijn. Met Plein Publique in het Noordhof, dat al aan de zesde editie toe is, krijg je zo twee evenementen binnen de Batjes die een ander publiek aantrekken. Dat alleen al lift het volledige gebeuren naar een hoger niveau. In de Ardooisesteenweg willen ze ook geen eendagsvlieg zijn en dat is misschien nog het belangrijkste van allemaal.

Allemaal mooie initiatieven, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Toen Roeselare deze week even in het nationaal nieuws kwam met een man die zich in de Spanjestraat voor de politie verschanst had, al dan niet gewapend, hoorden wij in onze omgeving vooral ‘weer Krottegem’. Wie de publieke opinie wil veranderen, heeft vooral veel geduld nodig. Maar in de Ardooisesteenweg zijn ze alvast ambitieus, dus waarom niet?