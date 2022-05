Het mag straks best de titel van Ruud Vormer worden

Op televisie de huddle (dat kringetje spelers voor de aftrap die elkaar opnaaien) van Club op Anderlecht vorige zondag gezien? “We. Zijn. Beter! We. Zijn. Beter!” Het was niet helemaal duidelijk wie het schreeuwde, het is nu eenmaal zo on-Vanakens.

Ruud Vormer was het in elk geval niet, de échte aanvoerder van Club zat alweer op de bank. De bank die hij zó haat. De eerste keer, half september thuis tegen PSG onder toen nog Philippe Clement, ging de geliefde Rudi zwaar in zijn eer gekrenkt nogal tekeer bij de vrienden uit Knokke-Heist. Het lekte al snel uit. “Het was vooral de manier waarop”, klonk het later bij Vormer.

Zijn blijdschap met de komst van Schreuder duurde niet lang. De nieuwe coach koos vol voor Denis Odoi op de 6 en voor Rits op de 8. Hij kreeg het ook uitgelegd aan zijn aanvoerder: TEAM staat voor Together Everyone Achieves More. De resultaten gaven de nieuwe coach alvast gelijk. En dus zag Ruud Vormer, 4 landstitels, 1 beker, 351 wedstrijden voor blauw-zwart, in stilte af.

Weg weer open

Tot de 27ste minuut, vorige zondag. We willen best geloven dat bankzitters een ploegmaat nooit een blessure toewensen en al zeker niet zo’n zware als die van Mats Rits – zes maanden out – maar plots lag de weg op de 8 weer open voor de ‘ziel’ van blauw-zwart.

Hij was duidelijk nog niet de ouwe Vormer, ook met hem was Club niet beter dan Anderlecht, maar hij was wel terug. Dé hamvraag is nu: blijft hij staan? Of opteert Schreuder tegen dat dekselse Union, met dat sterke middenveldtrio Nielsen-Teuma-Amani, voor Balanta en meer defensieve zekerheid? Adamyan, meer diepgang en fysieke kracht, voorin kan ook, maar dan moet hij zijn veldbezetting herbekijken.

Beter Vormer, simpel op de 8. Geen voetballer ter wereld kan opgenaaider zijn

Neen, beter Vormer, simpel op de 8, geen voetballer ter wereld kan opgenaaider zijn. Kan luider schreeuwen ‘We. Zijn. Beter!’. Gaat heftiger voorop in de strijd die de dubbele confrontatie met Union ongetwijfeld wordt. Alle frustraties weg, zijn Club weer naar de titel leiden. Reken maar dat hij er deze week van droomde.

Om dan in glorie afscheid te nemen. Hij weet ook wel dat er op zijn leeftijd en op zijn positie ook een tijd van gaan is aan de absolute top. Maar hij wil ongetwijfeld nog wel even ‘lekker ballen’. Dat visje naar Zulte Waregem gooide hij trouwens zelf en tiens, zijn dikke vriend Davy De fauw kan er sportief directeur worden.

Afscheidscadeau

Maar eerst zijn vijfde titel. ‘We. Zijn. Beter!’. Dan Union! Oh ja, volgende woensdag, op 11 mei, viert hij zijn 34ste verjaardag. Dan speelt Club thuis tegen Union. Zondag alweer een zuinige 0-0 en dan woensdag 1-0? Goal van Vormer. Club op één. Het zou toch een beetje de titel van Ruud Vormer zijn. Wie gunt hem dat verjaardagscadeau niet? En afscheidscadeau.