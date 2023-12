Het mag beter zijn in 2024

Laat ons eerlijk zijn. Op het vlak van actualiteit zal 2023 niet de geschiedenisboeken ingaan als het meest positieve jaar voor de regio.

Ook wij pakken op het einde graag uit met lijstjes. Doorheen deze krant blikken we terug op opvallende gebeurtenissen of zaken die bijblijven. Van een mogelijk sjoemelende ereburgemeester tot fusiestress of heel wat menselijk leed. Het begon al in januari toen het gezin van Marnick Sioen het slachtoffer werd van een CO-vergiftiging. De sterke man achter Sidegro overleefde het drama niet, net zoals zijn oudste zoon Aaron. Ook voor zoon Iben zag het er lange tijd slecht uit, maar hij kon succesvol terugvechten.

Niet lang daarna stierf Arne Espeel, doelman bij de B-ploeg van Winkel Sport, na het stoppen van een penalty dan nog. Op de plaats waar hij zoveel mooie momenten beleefde, eindigde het ook voor hem. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder, maar blijft het verdriet bij familie en vrienden gigantisch. Dat is ook zo bij mama Farah die samen met haar dochter Inès weggemaaid werd aan het bushokje waar ze stonden te wachten. Inès, amper 15, overleefde de klap niet. Mama Farah is nog volop aan het herstellen.

Het jaar 2024 belooft alvast erg boeiend te worden

Het zijn van die verhalen die we liever niet brengen in de krant. We blijven nu eenmaal mensen. Gelukkig was er ook plaats voor vele leuke verhalen. Ze blijven minder in het geheugen hangen, maar waren er zeker. Van garagist Giovanni die speciaal naar het Gardameer reed om er klanten te helpen of de tienjarige Ernest, die het syndroom van Down heeft en alle harten veroverde tijdens zijn bezoek aan de koning.

Persoonlijk was 2023 wel een grand cru-jaar. Alles heeft te maken met de geboorte van dochtertje Florence. Met haar acht maanden doet ze het erg goed, haar aanstekelijke glimlach maakt je instant gelukkig. Binnenkort is ze net als zovele andere baby’s te bewonderen in onze KW Beebee-bijlage. Kersverse ouders kunnen overigens nog altijd een foto van hun schat insturen. Zeker doen!

Laat ons hopen dat we over een jaar vooral positief kunnen terugblikken. Met de verkiezingen van juni en oktober belooft het alvast boeiend te worden voor de krant. Tot dan alvast een fijn eindejaar en al het beste voor 2024.