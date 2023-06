Het is nog twee weken zweten voor de studenten, maar de beloning is des te mooier

Nog een tweetal weken en het schooljaar zit er weer op. Iets waar heel wat scholieren en studenten reikhalzend naar uitkijken. Maar eerst moeten ze wel nog de examens doorspartelen. De laatste loodjes, weet je wel.

En het mooie weer doet er ook geen goed aan. Bij aanhoudende temperaturen van 25 of meer graden heb je vooral zin om te genieten van een barbecue, een terrasje te doen of gelijk wat, alles liever dan letterlijk achter de boeken te zitten zweten en puffen. Het doet me terugdenken aan mijn eigen studentenperiode, ondertussen al zo’n vijftien jaar geleden. Er was nog amper sprake van opwarming van de aarde, maar het kon toen ook al serieus warm zijn in juni. Met een stevige buis voor mechanica als triest resultaat. Gelukkig is alles uiteindelijk goed gekomen.

Wie kan, gaat op zoek naar alternatieven. Het was mooi om te zien hoe Tom Dutoit van TOMeteo, de lokale weerman zeg maar, via zijn kanaal een oproep lanceerde aan bedrijven om hun gekoelde accommodatie ter beschikking te stellen van de studenten. Daar kwam meteen gevolg op, onder meer van Skyline Communications dat vijf studenten een plaatsje gaf. Over een tweetal weken kennen ze dan het resultaat van de noeste arbeid en kunnen ze pas echt genieten van de zomer. Hopelijk met even goed weer. De terrasjes, het openluchtzwembad of de vele activiteiten lopen niet weg, dat is een geruststelling voor de zwoegende jeugd.

Niet alleen de studenten kijken volop uit naar juli en augustus. Ook wij doen dat stiekem. Alleen al door de krant te maken. Deze week ontdek je niet alleen tal van Kinderkraks, maar ook een resem zomerbars, Batjesvibes, het BK dat door Izegem trekt, festivalletjes en noem maar op. Heel wat om naar uit te kijken en waar we ons met plezier in zullen onderdompelen. Ook voor ons is het nog maar twee weken werken vooraleer de stekker er even uit gaat. Al hebben wij het geluk dat we tussendoor al even kunnen genieten. Dat maakt dat de laatste loodjes iets lichter wegen. Bijna zomervakantie!