Het is dankzij de vele leiders en leidsters dat jongeren de mooiste herinneringen hebben

Naar aanleiding van de kermis in Rumbeke namen we afgelopen weekend een tweetal keer plaats op het terras van het KSA Kermiscafé.

Het is een traditie dat de jongeren naar aanleiding van de kermis tien dagen lang café houden met elke dag wel een activiteit. De rolmarathon en de zwientjeskermesse, met steun van de oud-leiding, komend weekend wordt de apotheose. Oké, honderd procent proper ligt het er niet altijd bij als je er ’s ochtends passeert, maar toch hoedje af voor de vele inspanningen die de leidingsploeg levert. Het café wordt bovendien als een professionele organisatie gerund. Bestellen doe je er digitaal, waardoor de jongeren perfect weten wat en hoeveel er gedronken wordt. Het levert op het einde van de rit een mooi extraatje op voor de werking van de jeugdbeweging.

Ik noem de KSA van Rumbeke, maar eigenlijk is een ‘shout out’ naar alle jeugdbewegingen wel op zijn plaats. In Beveren hebben ze komend weekend de Likkepotfeesten, in Staden was er de Beachparty en zo heb je in de regio tientallen activiteiten waarbij de jongeren zich ondernemend en geëngageerd tonen. Ze konden er evengoed voor kiezen om de zomer in de luie zetel of ergens op een strand door te brengen. Maar niets van dat allemaal.

Om maar te zwijgen van het jaarlijkse kamp in de zomer. Het hoogtepunt voor heel wat jongeren. Een wereld die opengaat. We mochten het dit jaar zelf vanop de eerste rij meemaken met de oudste dochter die op haar zevende voor het eerst mee kon op kamp met Chiro Stine uit Heule. Tien dagen vol kampdansjes, spelletjes, activiteiten, maar ook met de goede zorg bij een tekenbeet of een traantje bij het gemis van de ouders. Om maar te zwijgen van het lekkere eten dat ze voorgeschoteld kregen. Van ‘pulled pork’ tot vol-au-vent, allemaal zaken die wij in onze tijd niet te eten kregen. Iedere dag komen er nieuwe verhalen van dat ene kamp naar boven en dat zal de komende weken niet anders zijn.

Een grote dankjewel aan die vele leiders en leidsters. Dat ze straks ook nog maar wat genieten van de zomer. Want over een maandje is er alweer een nieuw werkjaar en staan ze opnieuw wekelijks klaar voor onze kinderen!