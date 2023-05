Helse Haaientanden

Uit recente cijfers van Politiezone Mira blijkt dat er vorig jaar in Waregem 403 accidenten plaatsvonden. Dat zijn er 95 minder dan in 2019, en maar liefst 325 minder dan in 2015. Een goede evolutie dus, dat is duidelijk. Volgens de korpschef wordt er sterk ingezet op verkeersveiligheid via doorgedreven controles op snelheid, gebruik van gsm achter het stuur en alcohol en drugs in het verkeer.

Onder meer het invoeren van een vrachtwagenverbod in schoolomgevingen en het plaatsen van trajectcontroles op invalswegen liggen volgens mobiliteitsschepen Himpe mee aan de oorzaak van de dalende cijfers. Ook de fietsstraten en het weren van doorgaand verkeer in het centrum worden als doeltreffende maatregelen aangehaald.

Niet alle gevaarlijke punten worden of kunnen meteen worden aangepakt. Bovendien is de grootste oorzaak van zware accidenten het gedrag van de mens. De voetganger, fietser en vooral de persoon achter het stuur veroorzaakt (levens)gevaarlijke situaties.

Die absurd belachelijke driehoeken zijn een uiterst nutteloze maatregel

Het kruispunt van de Zultseweg met de Drogenboomstraat bijvoorbeeld, aan de ene kant staan er haaientanden, aan de overzijde een STOP-bord. Vorig jaar reed ik richting Waregem toen er op 30 meter voor mij een bestelwagen aan hoge snelheid dwars de Zultseweg overvloog. Ik had een afpsraak bij de bank om mijn schuldsaldoverzekering af te sluiten. Ik wist meteen weer waarom dat nodig was.

Persoonlijk heb ik een groot probleem met haaientanden, ik vind dat een absurd belachelijke en uiterst nutteloze maatregel. Zeker wanneer ze voor een fietspad met fietsers uit beide richtingen worden geplaatst. Chauffeurs die de situatie niet kennen, kijken slechts naar één kant of rijden met de neus de straat al op. BAM, fietser door de lucht. Daar moet (!) men een STOP-bord neerpoten, anders volgt er op termijn een gedenkteken.