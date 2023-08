Heb jij ook al je mening overde nieuwe Dikke Mathille?

Benieuwd hoe de Oostendenaars zullen reageren op de nieuwe aflevering in de Dikke Mathille-soap, die De Zeewacht vandaag exclusief presenteert. De kans is bijzonder groot dat oude, vertrouwde Mathille binnenkort vervangen wordt door nieuw vrouwelijk naakt. Onze reporter ving binnen het schepencollege op dat het rondborstige beeld van Georges Grard plaats moet maken voor een kunstwerk in het kader van Beaufort 2024. En net nu heeft het stadsbestuur inderdaad een kunstwerk besteld voor de volgende editie van de kunsttriënnale. Het doet heel sterk denken aan Dikke Mathille, heeft gelijkaardige afmetingen… Het zou al heel toevallig moeten zijn als dit werk van de Nederlandse kunstenares Femmy Otten nièt bedoeld is om te schitteren in het plantsoen met waterpartij aan het Leopoldpark, waar binnenkort een sokkel vrijkomt.

Maar intussen weten we al dat een mogelijke verhuizing van deze wulpse verschijning heel wat reactie uitlokt bij de Oostendenaars. Velen zijn tegen een verhuizing van Mathille, al heb je ook voorstanders van een terugkeer van ‘De Zee’ zoals het beeld werkelijk heet naar haar historische plaats op een sokkel van het Kursaalgebouw.

Maar wat vinden de mensen van nieuw vrouwelijk naakt op dezelfde plek? Is het een geruststelling voor de Oostendenaar dat er iets gelijkaardigs komt en dat het stadsgezicht dus niet al te zeer zou veranderen? Of vinden de Oostendenaars het juist onnodig of zelfs onrechtvaardig om een vertrouwd beeld te vervangen door een nieuw niet goedkoop kunstwerk als dat toch maar een doorslagje is van het oude? Zoals gezegd, we zijn benieuwd naar de reacties. De meeste mensen zullen ongetwijfeld snel hun mening klaar hebben. Eigenlijk is het positief als mensen discussiëren over hun stad en over kunst. De Oostendenaars kennende, vermoeden we dan ook dat de discussie van bij de verschijning van dit artikel zal losbarsten. Wees maar zeker: we houden de sociale media goed in de gaten.