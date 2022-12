Heb jij dit jaar al een boer bedankt?

Verkleed als kerstman rij ik als natuuractivist met mijn plooifiets door het bevroren gras op het erf van een boer. Een surrealistische niet alledaagse verschijning. Ik geef hem een cadeaumandje met Fairtrade-lekkernijen en zeg simpelweg: ‘bedankt voor je harde werk’. De boer kan z’n tranen moeilijk bedwingen. ‘In de dertig jaar dat ik werk als boer, heeft er me nog nooit iemand bedankt.’

Je doet het een drietal keer per dag en als je ermee stopt ga je dood. Er is geen enkel beroep zo levensnoodzakelijk als dat van boer, en toch zetten we ze als maatschappij enorm onder druk. De landbouwer werkt dag en nacht zodat wij geen honger hoeven te lijden, hiervoor verdienen ze meer appreciatie. Pas vanuit wederzijds respect kunnen we samenwerken om de biodiversiteit samen te redden en de klimaatdoelstellingen te halen.

“Hoewel boeren de belangrijkste reden zijn dat er überhaupt een kerstmaaltijd op je bord zal liggen, worden ze hiervoor te weinig gewaardeerd”

De meeste mensen bereiden zich voor om de kerstperiode door te brengen met vrienden en familie, meestal nemen ze hiervoor vrijaf. Een boer kan geen vrijaf nemen want als een koe op kerstnacht moet bevallen, dan moet zij haar kerstbûche onmiddellijk laten vallen. Boer zijn is een mooi beroep, maar kan ook eenzaam zijn. Het harde werken en altijd gebonden zijn aan het land kan voor een zekere vorm van isolement zorgen.

Hoewel boeren de belangrijkste reden zijn dat er überhaupt een kerstmaaltijd op je bord zal liggen, worden ze hiervoor te weinig gewaardeerd. Dit op zowel financieel als emotioneel vlak. Het kan een uitdaging zijn om het eerste op te lossen, door bijvoorbeeld lokaler te kopen of direct van bij de boer, het tweede gaat veel gemakkelijker en kost je nog geen vijf minuutjes.

Een wereld van verschil

Laten we de kerstwarmte dit jaar ook delen met boeren en er de jaarlijkse traditie van maken om hen tijdens de feestdagen te bedanken. Zoek je dichtstbijzijnde boer, ga langs en vertel hen simpelweg hoe dankbaar je bent dat zij ons voedsel voorzien. Een simpele bedanking is voldoende, een kleine attentie hoeft niet maar is altijd fijn. Zo kan je een cake bakken, hen een bloempje geven of gewoon een kaartje schrijven. Het kleinste gebaar uit het hart kan een wereld van verschil betekenen.

Louis De Jaeger is auteur van We eten ons dood en organiseert de Living Soil Academy waarmee hij als missie heeft om boeren te helpen in de transitie naar agro-ecologie.