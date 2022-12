Hartverwarmend. Indrukwekkend.

Dat zijn de gevoelens die ik krijg wanneer ik deze week door De Krant van West-Vlaanderen blader. Met 351 zijn ze, de kandidaat-Kraks die deze bladzijden sieren en ook online te bewonderen zijn.

351 mensen die door jullie en onze reporters werden geselecteerd om de titel ‘Krak’ te dragen. Mannen en vrouwen die hun steentje bijdragen aan een positievere samenleving. Door een uitzonderlijke prestatie, door mensen op sleeptouw te nemen, door een helpende hand te bieden… door zich in te zetten voor een warmer West- Vlaanderen. Maar vooral: het zijn mensen die anderen inspireren.

Dit jaar verkiest De Krant van West-Vlaanderen al voor de vijftiende keer 67 Kraks. Dat is elk jaar opnieuw een gigantisch werk voor de vele medewerkers van KW voor en achter de schermen – je mag hen gerust ook kraks noemen – om tot dat resultaat te komen.

“Jullie stemmen zijn een steun voor deze inspirerende mensen, meer nog dan die titel”

Aan kandidaten geen gebrek. Jullie stuurden ons heel wat suggesties en samen met de voorstellen van onze plaatselijke reporters kwamen we tot indrukwekkende lijsten. De juiste kandidaten eruit filteren, is geen gemakkelijke klus. Toch ligt de echte uitdaging pas in het overtuigen van die mensen om hun kandidatuur op te nemen.

Want al die warme mensen werken liever in de luwte. Ze staan niet zo graag in de schijnwerpers. Ze handelen vanuit een vanzelfsprekendheid, al zijn hun acties weinig vanzelfsprekend. Het typeert het clichébeeld van de West-Vlaming: ‘deuredoen’ in alle bescheidenheid. “Dat moet niet in de gazette staan.”

Toch blijven we volharden om hen wél in de krant te brengen. Om hen de erkenning te geven die ze verdienen. In deze donkere tijden is het immers meer dan ooit nodig om lichtende voorbeelden te hebben. Want ze dienen niet alleen de samenleving, ze inspireren vooral.

Eigenlijk verdienen al die kandidaten die titel, maar toch kan er maar één dé Krak zijn per gemeente. Daarvoor rekenen we op jou, beste lezer. Breng je stem uit voor jouw favoriete Krak. Want jullie massale stemmen zijn, meer nog dan die titel, de grote steun voor al deze mensen. En die steun, ook die is hartverwarmend.