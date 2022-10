Halloween populairder dan ooit

Plots schiet hij wakker en roept hij. Zo’n half uurtje nadat we hem welterusten hadden gewenst.

“Ik droom van enge dingen”, vertelt ons zesjarig zoontje wanneer we zijn slaapkamer binnen wandelen. Enkele troostende woorden later sluit hij weer zijn ogen en slaapt hij rustig verder. Het gebeurde deze week plots twee avonden op rij. “Zouden ze op school misschien leren over Halloween?”, vraagt mijn vrouw zich luidop af. Straks toch maar eens vragen op dat oudercontact. We hadden onszelf vorige week nog de vraag gesteld of we dit jaar misschien eens die gezinsvriendelijke halloweenwandeling in Ieper moesten uitproberen. Toch maar beter nog een jaartje wachten.

“Van de kou zal je de komende dagen niet meteen staan bibberen, van de schrik des te meer”

Want dat Halloween dit jaar alomtegenwoordig is, is duidelijk. Misschien (nog) niet zozeer in het straatbeeld, maar wel op sociale media. Je wordt net niet om de oren geslagen met advertenties over halloweenactiviteiten. Eerder liet Bellewaerde al weten dat het maar liefst 700.000 euro investeerde in griezel animatie. Geen evidentie in deze crisistijden, maar het loont. Ondanks de hoge ticketprijzen mocht het Ieperse pretpark deze week toch al duizenden bezoekers ontvangen. En dan moet de herfstvakantie nog beginnen…

En ook Joshua Bost laat zich met Kostumation niet onbetuigd. Samen met Sinerjey Meyfroodt, nooit verlegen om een stunt, wordt het grootste pop-up spookhuis van het land opgebouwd. Ieper zet zich zo op de kaart als dé halloweenhoofdstad van België.

Maar niet alleen in Ieper wordt Halloween gevierd, ook elders in de Westhoek wint het griezelfeest elk jaar wat meer aan populariteit. Zo staan bij de buren van Poperinge heel wat activiteiten op het programma, met zelfs een wedstrijd pompoengooien en een Halloween Pool Party. En in Sint-Idesbald kun je zelfs op het strand terecht in een echt griezeldoolhof. Van de kou zal je de komende dagen niet meteen staan bibberen, van de schrik des te meer. Maar wij laten het dus nog minstens een jaartje aan ons voorbijgaan.