Groenten. Ze staan centraal in het nieuwe boek van Jeroen Meus waar hij over vertelt verderop in deze krant. Hij staat niet op de barricaden om ons allen tot het vegetarisme te bekeren. Hij deed het veel subtieler en met een grotere impact. Niet om ‘woke’ te zijn, maar omdat het lekker en gezond is. Uit liefde voor een goed product. Mede dankzij zijn programma ‘Dagelijkse Kost’ zijn we vegetarische gerechten ook als ‘dagelijkse kost’ gaan beschouwen.

Er is een tijd geweest toen het nog betaalbaar was en de ecologische voetafdruk niet bestond dat ik honderden kilometers reisde om in dat ene specifieke restaurant te kunnen tafelen. Om nieuwe trends te ontdekken, om het werk van beroemde chefs te proeven. Hoe meer ik proefde van dergelijke nieuwe trends, hoe meer ik terugkeerde naar de essentie van koken: verse producten zo lekker mogelijk presenteren.

“Er zit iets scheef als de diepvriespizza minder kost dan de tomaten die erop liggen”

Koken met verse producten is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. “Als je kan kiezen wat je eet, ben je eigenlijk al een rijke burger”, beseft ook de tv-kok uit Leuven. Zeker in deze tijden waarin ook de middenklasse keuzes moet maken qua basisbehoeften. En hoewel de landbouwer er vaak heel weinig aan verdient, kosten verse groenten vaak meer dan fastfood. Je weet dat er iets scheef zit als een pizza uit de diepvriesafdeling van de supermarkt minder kost dan de tomaten die erop liggen.

Er is een nog grotere mentaliteitswijziging nodig hoe we naar groenten kijken. Wanneer de prijs van kabeljauw recordhoogtes bereikt, halen we hoogstens eens de wenkbrauwen op. Op restaurant vinden we het normaal om een surplus te betalen voor dat bijzondere stukje vlees met een onuitspreekbare naam. Maar voor een vegetarisch gerecht een deftige prijs betalen op restaurant, lijkt ons al te gek, want “we hebben geen product gekregen.” Toch verdienen die landbouwers die ze telen evenveel zout op hun aardappelen als hun collega’s. Want wie net als ik het geluk heeft dat haar vader tomaten kweekt, weet het wel: groenten smaken zoveel beter als ze vers zijn.