Gouden Paulusfeesten

Proficiat, Paulusfeesten. De vijftigste editie van het stadsfestival is een feit en loopt nog tot en met dinsdag. Het opmerkelijke ontstaan van het meerdaagse evenement is genoegzaam bekend, al had stichter Iwein Scheer zich wellicht nooit voor de geest kunnen halen dat zijn initiatief uit 1973 anno vandaag zijn gouden jubileum mag vieren.

Het woord ‘pionier’ wordt soms iets te gemakkelijk in de mond genomen, maar dekt wel de lading als het gaat over Iwein Scheer. Het is simpel: zonder hem was er geen sprake van de Paulusfeesten en andere initiatieven. De impact van Iwein op het culturele leven in Oostende kan en mag niet geminimaliseerd worden. Hopelijk krijgt de kranige waard van café ‘t Kroegske – 83 lentes jong – bij leven en welzijn de nodige erkenning die hij verdient. Al was het maar omdat Iwein ook op rijpere leeftijd het niet kan laten om zijn stempel te drukken als initiatiefnemer, curator, inspirator of klankbord.

Zijn hele verhaal is netjes opgetekend in een mooi overzichtsboek van de hand van Jean-Jacques Soenen. De samensteller is zelf een notoir bezoeker van de feesten én is als buurtbewoner bovendien een getuige vanop de eerste rij. Hij steekt zijn appreciatie voor de werking van het stadsfestival dan ook niet onder stoelen of banken.

De impact van Iwein Scheer op cultureel Oostende kan je niet minimaliseren

Terecht, want de organisatie van de Paulusfeesten wordt nog altijd gedragen door een hele schare vrijwilligers die het beste van zichzelf geven. Het medewerkersbestand onderging de voorbije jaren een veranderde samenstelling, maar zelfs in de beste huishoudens vallen er al eens woorden. Feit is dat de huidige vrijwilligersploeg het gouden jubileum de nodige glans geeft.

Zo is bij manier van spreken heel Oostende dezer dagen te vinden ter hoogte van de kerk of op het Paulusplein, waar het ‘s avonds soms over de koppen lopen is. Iedereen ziet er wel iemand die hij of zij kent. Om Lucy Loes, nog zo’n coryfee van de feesten, te citeren: ‘Kom je met de bus of kom je met de tring: regelrecht not Pauluspling’.