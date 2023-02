Goed dat er duidelijkheid is, maar de enveloppe met zwart geld in het amateurvoetbal is hiermee niet verbannen. Integendeel!

In de voetballerij wordt ook op amateurvlak vaak veel geld verdiend, maar hoe clubs daarmee omgaan is niet altijd even duidelijk. Nieuwe financiële spelregels moeten daar nu soelaas brengen, maar de enveloppe met zwart geld zal hier niet mee verdwijnen. Integendeel, want wie spelers wat extra wil betalen zal nu misschien net meer naar die oplossing grijpen.

Voetbal Vlaanderen en de KBVB willen samen met de RSZ en de fiscus klaarheid scheppen naar de amateurvoetbalclubs toe. Jarenlang was zwart geld het betaalmiddel bij uitstek in de provinciale voetbalmiddens, dat is ondertussen al fel verminderd. Nu heeft men een kader proberen te scheppen waarbij amateurclubs gepusht worden om op een wettelijke manier de betalingen aan hun voetballers te laten verlopen. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 juli 2023.

Arbitraire RSZ-inspecteurs

Kort samengevat kunnen amateurvoetballers straks tot 4.500 euro verdienen zonder dat er RSZ moet op betaald worden. Vaste verloningen horen daar niet bij, het gaat enkel om de premies en die mogen hoogstens oplopen tot 100 euro per punt (dus 300 euro per zege) en in totaal dus 4.500 euro. Al wie meer verdient, moet dus wel RSZ betalen, bedrijfsvoorheffing is er sowieso. Ook op het bedrag dat de 4.500 euro niet overschrijdt. Ploegen zullen tegen eind februari 2024 ook een budget moeten neerleggen bij de bond.

Het is een meer dan verdienstelijke poging. Zeker ook omdat RSZ-inspecteurs vrij arbitrair omgingen met de interpretatie van de eigen regels. Volgens sommigen moest je al op de eerste euro premie RSZ betalen, anderen legden de grens boven de 11.000 euro. Die vorm van interpretatie is nu in samenspraak met de RSZ weggewerkt en dat kun je natuurlijk enkel maar toejuichen.

“Ook wij hebben een huis kunnen zetten met hetgeen verdiend werd in de ‘voetbalcarrière’. Een tuinhuis”

Maar laten we nu even de stap maken naar de praktijk. In derde en vierde provinciale haalt men zelden de grens van de 4.500 euro, ook vaste maandweddes zijn daar minder in zwang. Maar vanaf tweede provinciale gaat men zeker wel al flirten met die grens en is er wel sprake van tekengelden en maandweddes. Voor die laatste is men sowieso RSZ-plichtig, maar het zet de deur nu weer net open om opnieuw naar zwart geld te grijpen of te betalen in natura. De voorbeelden van spelers die een deel van hun nieuwbouw vergoed zien via een sponsor, kent iedereen. Zelf hebben we ook gevoetbald. Velen hebben in die tijd een huis kunnen zetten met hun voetbalgeld. Wij ook: een tuinhuis!

Plezier moet inderdaad primeren, maar de maatschappij leert ons dat niet enkel werknemers voor een euro meer per uur verkassen van werkgever, ook voetballers verkiezen vaak een andere club omdat het daar net iets beter betaalt.

Loonplafond per reeks

Ooit circuleerde het voorstel om de te werken met vaste premies per reeks. Zo zou iedereen in die reeks evenveel per punt scoren en zouden goede spelers ook niet bewust drie reeksen lager gaan spelen om er meer te verdienen en meer op hun gemak te zijn. Wie dan louter voor de centen shot, moet zo hoog mogelijk proberen te spelen.

Maar ook dat is niet afdwingbaar. De clubs moeten straks in februari 2024 hun budget moeten kenbaar maken aan de bond en op eer verklaren dat ze zich aan de geldende regels houden. Wie al jarenlang meedraait in het voetbal, of wie gewoon eens de recente zaak Propere Handen in het profvoetbal in herinnering neemt, weet dat met ‘eer’ weinig rekening wordt gehouden.