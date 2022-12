Dat de aanpassing van het meerjarenplan voor vuurwerk zou zorgen op de gemeenteraad in Ieper stond in de sterren geschreven.

In een jaar met een duizelingwekkende inflatie en bijhorende indexering van lonen, hoeft het niet te verwonderen dat het stadsbestuur het mes moet zetten in de uitgaven.

De keuze die het stadsbestuur maakte is die van de kaasschaaf methode door op verschillende uitgaven en investeringen een beetje te beknibbelen. Daardoor konden grote projecten als het nieuwe zwembad en het ontmoetingscentrum in Dikkebus buiten schot blijven, al vreest de oppositie dat er in die budgetten te weinig rekening wordt gehouden met de hogere bouwprijzen. Het zwembad bijvoorbeeld blijft gebudgetteerd op dezelfde 14 miljoen euro als vier jaar geleden, maar gezien de inflatie zou hetzelfde zwembad ondertussen 18,2 miljoen euro kosten, maar liefst 4,2 miljoen euro meer.

“Door vast te houden aan de 14 miljoen euro voor het zwembad, neemt het stadsbestuur een risico”

Door vast te houden aan die 14 miljoen euro neemt het stadsbestuur wel een risico. De kans bestaat immers dat geen enkele aannemer het moderne en energiezuinige zwembad dat de stad voor ogen heeft kan of wil bouwen voor die prijs. In dat geval moet het hele dossier van nul herbeginnen en raakt het paradepaardje van deze legislatuur meer dan waarschijnlijk niet klaar tegen de verkiezingen van 2024.

Had het stadsbestuur beter kunnen doen? Volgens Miguel Gheysens (CD&V) werd er te lang getalmd met investeringen. Hadden Talpe en co sneller de koe bij de hoorns gevat, dan zouden volgens Gheysens verschillende investeringen afgerond geweest zijn voor de grote inflatiepiek. Het OC in Dikkebus is daar een mooi voorbeeld van. De vorige meerderheid had een plan klaar, maar dat werd door het nieuwe bestuur van tafel geveegd.

Niemand heeft echter een glazen bol. Wie begin 2019 gezegd had dat een wereldwijde pandemie en oorlog in Oekraïne voor een inflatie van meer dan 11 procent zou zorgen, zou gek verklaard geweest zijn. Wie met dergelijke doemscenario’s in het achterhoofd in zeven haasten investeringen zou doordrukken, is dan ook geen goede bestuurder.