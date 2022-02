Op 592 stappen van mijn deur staat al even een bord. Drie stormen later staat het er nog. ‘Gezellig wonen in Ichtegem’, leest de passant.

Het bord komt niet van een enthousiaste inwoner, maar van een ‘project developer’ met de naam van SOS Piet. Hier komt een nieuwe verkaveling en we mogen het weten. ‘17 tijdloze woningen’ worden er in de kijker gezet, en dat aan 6 procent btw (met een sterretje en nog wat kleine letters). ‘Doordacht en praktisch ingedeeld’, lezen we. ‘Een fijne thuis voor elke generatie.’

De meeste van de tijdloze huizen staan er al. Het meest opwindende in de nieuwe straat is het Dixi-toilet dat ook drie stormen overleefde. Neem het weg en je hebt enkel nog parkeerstroken. De ‘fijne thuis’ gaat echter niet gepaard met een speelpleintje of wat struikgewas. Een simpele zitbank ontbreekt ook op het doordachte en praktische plan.

Enkele stappen verder wordt er ook verkaveld. Het bord is wellicht weggewaaid, maar wij tellen er 26 loten… en opnieuw bespeuren we geen vierkante meter ontspanning. Het toont aan waar West-Vlaanderen nog moet groeien. Figuurlijk dan.

Velen vinden het gras nog altijd groener aan de overkant

Letterlijk zijn we al een tijdje aan het toenemen. Nooit eerder waren we met zo veel, maar in alle andere Vlaamse provincies groeien ze sneller. Velen vinden het gras dus nog altijd groener aan de overkant… Terwijl we elke generatie kunnen gebruiken. Alleen al om de berg vacatures in te vullen, hebben we meer West-Vlamingen nodig. Maar alleen ‘tijdloze woningen’ zullen niet volstaan. Een fijne thuis is één iets, een fijn leven is nog iets anders. Ruimte om te ontspannen. Goed onderwijs. Genoeg groen. Cultuur. Sport. Veilige fietspaden. Voldoende openbaar vervoer…

In veel van onze steden snappen ze dit al lang, dat zie je ook aan de bevolkingscijfers. Grootste groeier Roeselare wil bijvoorbeeld dat waar jonge gezinnen ook gaan wonen, ze binnen een straal van 400 meter steeds een speelpleintje vinden. Dat zijn… 592 stappen.

En uiteraard hebben steden meer ruimte en meer (financiële) mogelijkheden, maar ook ons platteland heeft troeven en beseft beetje bij beetje dat er meer nodig is dan bakstenen en beton. Om Ichtegem maar te noemen: hier wordt de markt (nu een veredelde parking) een plek op maat van de inwoners, met plaats voor groen en voor gezin.

En op iets minder dan 592 stappen van mijn deur komt een ijssalon. Elke generatie van onze fijne thuis vindt dat geweldig. Het wordt écht gezellig, hier in Ichtegem.