Waarom liggen er cadeaus onder mijn kerstboom?

Ik geef toe dat ik Google nodig had om een antwoord te krijgen op deze vraag. Want uiteraard staan er onder onze blauwe spar kleine en grote pakjes omdat we er gekocht en gelegd hebben, maar waarom doen we dat eigenlijk?

De traditie van het geven en nemen heeft blijkbaar weinig te maken met de geboorte van Jezus, zo leert de Amerikaanse zoekmachine mij. Al lang vóór Christus schonken we op 25 december goud, wierook en andere meer originele zaken dan bongobonnen. Al heette het feest toen niet ‘Kerst’, maar ‘Saturnalia’. De Romeinen eerden dan Saturnus, de god van de landbouw. En ja, dat was ook met uitgebreid dineren… maar misschien nog niet met kroketten.

Liever geen ‘made in China’, maar ‘gemakt bie uus’…

Het is dus aan die rare jongens te danken dat er cadeautjes onder onze kerstboom liggen. Ik hoop dat er bij iedereen wat leuks te rapen valt, maar ik hoop vooral dat er onder onze echte of plastieken dennen veel West-Vlaamse spullen liggen. Liever geen ‘made in China’, maar ‘gemakt bie uus’… Want een geschenk dat je bij iemand ‘van ons’ koopt, is meteen ook een gift voor mensen en handelaars van hier. Toch?

Aan de kerstdis zal het wel eens opgeworpen worden, zo tussen de aspergesoep en de kroketten door. Er zijn nog zo weinig geestige winkeltjes in onze straten… En er verdwijnen steeds meer échte bakkers en goeie beenhouwers… Niet de middenstand, maar de leegstand regeert het land. Met dank aan het internet: in vier klikken vind je bij de Bol.coms iets wat om de hoek toch zeker een euro duurder is. Het is een trend die hopelijk nog te keren is.

Voor wie nog kerstboodschappen moet doen: wij geven je graag 22 lokale cadeautips. Doe er jezelf en vele anderen een plezier mee.

Fijne kerst!