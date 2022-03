Buiten is het net niet aan het vriezen als ik mijn dochter van tien aan de thermostaat zie staan. Het moet voor het eerst ooit zijn dat ze interesse toont in het ding dat ons op de juiste momenten warm maakt. Als ze aan een van de twee knoppen draait, vraag ik snel wat ze van plan is – voor je het weet is zo’n ding ontregeld en word je ’s nachts wakker in het zweet. “Ik wil het hier een graadje kouder maken.”

Ze heeft het nieuws gehoord en iemand had uitgelegd hoe je de energiefactuur kan doen dalen. En dat lukt dus bijvoorbeeld door even aan de thermostaat te draaien. Ik leg uit dat onze verwarming niet zo heel hoog staat en dat wij de pelletkachel gebruiken om het lekker warm te maken. Er volgt een plaatselijk wereldrecord aan vragen over gas, elektriciteit en soorten benzine. En of wij dat allemaal nog kunnen betalen?

Het zijn – weeral – vreemde tijden. Tussen de berichten over oorlog en recordprijzen is het zoeken naar lichtpunten… Maar ik denk dat we mogen zeggen dat Generatie Alfa (de kinderen die na 2010 geboren zijn) de meest energiebewuste generatie aller tijden wordt. Ze zullen later misschien ook wel Generatie Smetvrees genoemd worden, maar dat is het gevolg van die vorige crisis.

Het is hoog tijd voor een armoedecommissaris

Het valt te vrezen dat Generatie Alfa ook Generatie Armoede kan worden. Gastarieven zijn 20 keer hoger dan een jaar geleden. Diesel kost meer dan twee euro per liter. Er zijn recordprijzen voor papier, tarwe, bouwstoffen en noem maar op. Het kan niet anders of de gewone man zal meer en meer geldproblemen krijgen. Meer en meer zullen kinderen met lege boterhamdozen naar de klas gestuurd worden.

Hoe we dat best oplossen, weet ik niet. BTW-verlagingen? Prijzen bevriezen? Energie rantsoeneren? Geld bijdrukken? Laat experts het goeie antwoord maar geven. Nu we afscheid genomen hebben van de virologen en de coronacommissaris is het hoog tijd voor een armoedecommissaris.

Reageren? bart.casteleyn@kw.be