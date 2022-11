(G)een uitzicht op het stationsproject

Een uitzicht. Dat hadden de bewoners in de stationsbuurt al even niet meer, in beide betekenissen van het woord. Want sinds 2019 is de stationsbuurt een werf. Hekken blokkeren deels de inkijk, en wat zichtbaar is, oogt niet bepaald aantrekkelijk. Nu, de aanblik ervan kan niet veel slechter zijn dan toen er nog lukraak auto’s en andere voertuigen op Parking Conservatoriumplein stonden.

Buurtbewoners hadden lang ook geen uitzicht op het einde van de werken. In november 2019 heette het nog dat de tunnel tussen rotonde Panorama en de Magdalenestraat het Kortrijkse noord-zuid-verkeer tegen eind 2022 zou verbinden. Nu is dat de zomer van 2023, een half jaar later dan gepland. Het plein dat de R36-tunnel en de Zandstraat zal bedekken is zelfs pas ten vroegste in de zomer van 2024 af. Voorlopig is het ook nog raden naar de einddatum van de herinrichting van het Casinoplein.

Lange termijn

Met andere woorden: het project rond de stationsbuurt zal minstens (maar zeker langer dan) 4,5 jaar duren. Meer zelfs, pas ten vroegste in 2025 zou de heraanleg van het station zelf beginnen. Pendelaars tussen Kortrijk, Gent of Brussel ondervonden dat zo’n stationsverbouwing een héél lang uitgesponnen verhaal kan worden. Dat dit ook in Kortrijk het geval zal zijn, is niet geheel onverwacht. Het is eigen aan dergelijke projecten.

Ondertussen is ook algemeen geweten dat dit stadsbestuur graag op lange termijn denkt, plant en handelt. Dat dat niet prettig is voor de buurtbewoner, kunnen we begrijpen. Maar soms is die houding niet hélemaal terecht. Denk maar aan het project rond de Verlaagde Leieboorden, waarvan de plannen verguisd waren, maar dat in 2019 de Prijs Publieke Ruimte kreeg. Een expliciet bewijs van goed gespendeerde, maar betwistte, middelen en tijd.

Is dat dan een reden om de vernieuwde stationsbuurt blind te lauweren? Neen, maar het stimuleert wel het idee dat wie geduld heeft, wordt beloond. Nog niet overtuigd? Wel, bedenk dan dat de door de energiecrisis ingegeven besparingen het project ook hadden kunnen uitstellen, of erger nog: afbreken. Dat zou helemaal geen (uit)zicht geweest zijn, nietwaar?