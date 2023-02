Geen balletjes in tomatensaus

“We hebben een Chinese vrijwilliger nodig die in een rustoord wil gaan eten”, luidde de smerige vraag van onze hoofdredactie deze week. Het jonge grut onder de reporters van KW keek niet op, swipete voort op zijn smartphone en verdiepte zich in de strapatsen van een hippe influencer op TikTok. Wij bogen diep voorover, om onder de redactietafel onze schoenveter los te knopen en weer toe te binden. Maar onze stijve buiging kwam te laat…

“Jij daar, de pépé van de redactie, die al aanbiedingen krijgt voor een abonnement op het seniorenblad Plus Magazine en korting geniet in de Sportoase Duinenwater, mag het doen! Let op je taal: schrijf niet met een Parkerpen, want die blauwe inkt is waardeloos. Gebruik liever een groene stylo! Je hebt nog iets goed te maken in de Brugse woonzorgsector, nadat je de maaltijden van de OCMW-keuken Ruddersstove ‘gestoomde bucht’ noemde…”

Tot zover het bevel van de chef. We kregen één toegeving: we mochten zelf de seniorenresidentie uitkiezen waar we zouden tafelen. Oef! Want we hadden geen zin in balletjes in tomatensaus, vol-au-vent met frietjes en zijn allergisch aan boerenworst met rode kool.

Fish sticks met preistoemp

Bijgevolg trokken wij naar de chicste residentie van ’t stad: Ten Eeckhoute. Het huist in de failliete bank Dujardin. Veel horecazaken kunnen een puntje zuigen aan de beleefde bediening in een kader vol statige, 19de-eeuwse portretten. En de lunch? Die haalt het niveau van half pension in een driesterrenhotel. Directeur Iris Mengelberg verontschuldigde zich zelfs dat het viergangenmenu (voor amper 20 euro) dinsdag fishsticks bevatte: “Vrijdag is het duo van vis, zondag kalfsblanket met paddenstoelen als hoofdschotel…”

We kregen niet eens een reclamefolder van de residentie mee. Nochtans wil zorggroep Armonea met een culinaire truc – de liefde van de man gaat door de maag – nieuwe residenten lokken. Zagen we er nog net iets te jong uit? En moet de Brugse horeca bang zijn van dit nieuw gastronomisch initiatief van de seniorenresidenties? Neen, maar het is wel een wake-upcall om meer democratische lunches aan te bieden. In een echte studentenstad als Gent kun je lekker maar goedkoper tafelen dan in het kleinburgerlijke Brugge.