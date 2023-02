We zijn deze week bij de duivel te biechten geweest: bij een van de zeventien buurtbewoners uit Sint-Andries die blij is met het voor ons onbegrijpelijke arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen in het Brugs stadiondossier.

Stel je voor: de rechter gooit de omgevingsvergunning van de Vlaamse Regering in de papiermand, omdat er te weinig parkeerplaatsen voorzien zijn op de Olympiasite. Met andere woorden, Clubs ambitieuze plannen zouden pas een fiat krijgen als blauw-zwart alle auto’s van de fans naar Jan Breydel lokt. Begrijpe wie kan! Is dat niet de voornaamste vrees van de buurt?

De raad noemt de Vlaamse vergunning in strijd met de Brugse stedenbouwkundige verordening. Die richtlijn bepaalt dat elk project moet voorzien in voldoende eigen parking. Het arrest is een gevaarlijk precedent dat elke Brugse middenstander angstzweet bezorgt. Want als je de lijn doortrekt, moeten alle bakkers en beenhouwers een parking hebben voor al hun klanten. Hoeveel zijn dat er per uur? Begin maar te tellen!

Rekensommetje

De raad is overigens ook gestruikeld over een banaal rekensommetje. De partijen in dit conflict hanteren andere cijfers. Wiskunde is weliswaar geen vak in de faculteit rechten, maar tussen 62 en 82 procent van de supporters die met hun auto naar het stadion komen gaapt toch een diepe kloof. Het is godgeklaagd dat de topadvocaten van Club, de Stad Brugge én de Vlaamse Regering in het arrest het verwijt krijgen dat zij de optelsom van malcontente buurtbewoners onvoldoende weerlegd hebben. Ze zijn, net als zovele studenten, gebuisd voor statistiek! Een blamage!

In feite gelooft de raad niet dat het mobiliteitsplan met combitickets, randparkings, shuttlebussen en tijdsloten ooit zal werken. Aan Club om binnen de vijf maanden uit te pakken met een waterdicht systeem dat rechters en buurt wel kan overtuigen. Waterdicht? Een volledig voetbalseizoen Tournée Minérale? Pintjes pakken in Olympos Café of op de Platse zal moeilijk worden. Een kwartier of een half uur Jupilers ‘salamanderen’ wordt de uitdaging voor de blauw-zwarte drankorgels, al naargelang van het tijdslot waarin ze zitten…

