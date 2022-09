Geborgenheid tegen de kou

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Ik ben een heerlijk boek aan het lezen: ‘De thigmofiel. Het verlangen naar geborgenheid’ van Nederlands bekendste bioloog Midas Dekkers. ‘Thigmofilie’ is een moeilijk woord, maar heeft een eenvoudige betekenis, die in de ondertitel van het boek verklaard wordt: het gaat om het verlangen naar geborgenheid.

Op de cover van het boek staat een foto van een kat in een kartonnen doos die eigenlijk veel te klein voor hem/haar is, maar wie een kat heeft, weet hoe gek ze zijn op smalle kartonnen dozen. Dat heeft precies alles daarmee te maken dat de kat in het dierenrijk een van de bekendste thigmofielen is. Maar wij, de mens, zijn dat ook. Denk maar aan hoe we graag in foetushouding onder een dekbed gaan liggen of ons terugtrekken op de wc.

Het verlangen naar geborgenheid uit zich het meest in het seizoen dat nu aangebroken is: de herfst. We zoeken dekking tegen de kou en de regen, en op dat moment doen we aan thigmofilie. Met de stijgende energieprijzen zal de mens meer thigmofiel zijn dan anders. Zo zal ikzelf ‘s avonds de verwarming niet proberen aan te zetten, maar warmte en geborgenheid zoeken onder twee dikke fleecedekens.

Mijn mooiste herinnering aan het verlangen naar thigmofilie neemt me terug in de tijd naar de eerste kleuterklas. Het hele jaar ging ik niet graag naar school en verlangde ik tot ik naar huis mocht. Daar kon ik me verwarmen aan een dagelijks ritueel: op de schoot van mijn moeder at ik een Vitabiskoek die zij in een kop warme chocolademelk sopte.

Komende herfst en winter hoeven we ons niet te schamen om meer dan anders een thigmofiele mens te zijn. Het wordt koud in onze huizen, en ook in onze harten, want allen leven we in onzekerheid over de energieprijzen. Haal dus ook uw twee fleecedeekens naar boven en kijk met opgetrokken benen televisie. U zult vergeten dat in uw huis de verwarming niet aanstaat.