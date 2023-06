Frank en vrij fietsen

Daar is ze, de zon. En meteen in overvloed. Desondanks de onophoudende regen van de voorbije maanden, regent het nu alweer ‘te weinig’. Soit, de zon en de nakende zomervakantie gaan gepaard met een groot en ruimer aanbod aan evenementen. Fietsen met de Nieuwenhovespurters, afterworken en dansen tijdens PreCongé of kubben en zingen op het feestweekend van Chiro Waregem Centrum. Wie wil, die kan.

Naar het centrum, en eigenlijk naar overal als je kan of graag iets drinkt, kom je best met de fiets. In de gemeenteraad van afgelopen dinsdag vond oppositieraadslid Laporte dat het hoog tijd is voor een echt VeloVeilig Waregem, naar aanleiding van een onderzoek van Het Laatste Nieuws. Dat onderzoek is niet van het hoogste niveau en heel subjectief, daarom hecht ik weinig belang aan de absolute cijfers en resultaten ervan.

De communicatiedienst van Stad Waregem vroeg de samenvattende gegevens op bij HLN, maar kreeg ze niet. Jammer. Laporte haalde wel een thema aan waarvan veel inwoners wakker liggen. De fietsveiligheid kan in Waregem, net als overal, een pak beter. Nu kan ik een lijst opsommen of bepaalde plekken en de nietigheid van haaientanden bespreken. Maar ik wil de rol van ons gedrag belichten.

In een fietsstraat ben je baas, gedraag je ernaar

In de kernen geldt de zone 30, en toont de fietsstraat wie de baas is. Om een maatschappij enigszins te laten draaien, moeten we ons aan bepaalde regels houden. Je kan over veel zaken discussiëren, maar niet over alles. Als autobestuurder rijd je niet in het gat van fietsers om ze op te jagen. Als fietser in een fietsstraat ga je niet even opzij als er geen geparkeerde auto’s staan.

Dat klinkt hoffelijk maar het is ronduit belachelijk. Auto’s vlammen dan om er snel voorbij te zijn voor de fietsers opnieuw de baan op manoeuvreren. Je bent baas in de fietsstraat, gedraag je ernaar. Dan is het voor iedereen duidelijk. En als je als chauffeur bang bent om ergens te laat te komen, vertrek dan eerder.