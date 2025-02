De seizoenen lopen tegenwoordig wat door elkaar, maar je kan nog altijd rekenen op de vaste periodes van winter, lente, zomer en herfst. Toch? Blijkbaar niet. Op internet zie ik een opsomming van de seizoenen: er zijn er tegenwoordig elf. Er is de periode aan het einde van de zomer, wanneer je denkt dat het al bijna herfst is, maar er plots nog een heerlijk moment van zomerse warmte op je afkomt, voor het echte werk. En nu zitten we in de fool’s spring: lente van de dwazen.

De lucht ruikt anders, de eerste zonnestralen kleuren goud en warm op je gezicht. Op het strand liggen mensen verscholen in de duinen, daar kan je je dikke winterjas al afgooien en doen alsof het al de echte lente is. De zee is plat en uitnodigend, bijna even blauw als de lucht. Maar helaas. We zijn gefopt, zoals elk jaar weer.

Want na de fool’s spring komt de tweede winter en daarna althans volgens het overzicht dat ik ergens op internet zag de spring of deception, daarna nog een derde winter en pas dan, met veel geluk, is er de echte lente.

Toch kan ik het niet laten om ervan te genieten, al is het met argwaan. Misschien is dat de kunst: de valse lente waarderen zonder erin te geloven. Haar zien als een kort intermezzo, een gratis voorproefje van wat later echt zal komen.

Dus ja, ik zet de keukenstoel al even buiten in dat ene streepje zon dat al in een hoek van het terras valt. Tussen het ijs, maar ook wel al bij de narcissen die zich naar boven duwen en de échte lente aankondigen.