En wat zou Ruud Vormer woensdagavond doen? Heel Club leeft brandend van verlangen toe naar woensdag, eerste Champions Leaguematch, thuis tegen Bayern Leverkusen, Jan Breydel zal kolken. Maar geen Ruud Vormer op het veld, geen Ruud Vormer op de bank en wellicht geen Ruud Vormer, 55 Europese matchen met Club, in het stadion – stel je voor wat hij de Brugse fans moet zeggen.

De Nederlander woonde vrijdagavond ook al liever Willem II tegen Den Haag bij in plaats van het Brugse derby – wat wellicht veel te maken heeft met alsnog een mogelijke transfer. Want al is de Nederlandse transfermarkt sedert 1 september op slot, indien Club zijn contract wil verbreken, kan hij alsnog als contractvrije speler elders aansluiten. Hamvraag: wil hij dat zelf of wil hij alsnog een jaar zijn riant loon van 1,63 miljoen euro opstrijken? Neen, toch, Vormer is toch een voetbalbeest, die ‘balt’ toch nog veel te graag?

Voor Club zal het wel geen probleem zijn: blauw-zwart wil duidelijk af van Vormer. Na acht seizoenen blauw-zwart, vijf titels en een beker. Wil af van niet alleen zijn captain maar meer nog van de zo geliefde ziel van Club, vleesgeworden ‘no sweat, nog glory’. Hij wordt weggeveegd en Club aarzelt niet de grove borstel te gebruiken om dat duidelijk te maken.

Hoe het ook eindigt: het wordt een pijnlijk afscheid. Als er nu één speler van Club beter verdiende…

Dat hij geen basisspeler meer was, was nog zeer te begrijpen, maar niet meer in de selectie was al een kaakslag en nu ook niet meer in de brede selectie voor de Champions League en hem het laatste greintje beleving ontnemen, moet voor de eergierige Vormer een vernedering zijn. Niet langer het respect waar hij enkele weken nog om gevraagd had. Ondanks fraaie volzinnen als “op zijn gedrag is niets aan te merken”. En “de band tussen Ruud en Club is onaantastbaar…” Tja…

Woensdag kijkt hij wellicht naar Club-Leverkusen vanuit zijn zetel in Knokke-Heist. Misschien heeft hij dan al een andere club, een contract is snel verbroken. Of misschien is hij zo koppig dat hij ‘lekker’ een dikbetaald sabbatjaar neemt, het leven is Knokke-Heist is echt wel héél gezellig, Club moet dan maar even lekker de rekening betalen.