En plots is daar het einde van de zomervakantie, maar niet zonder enkele knallers

Het was even schrikken bij het overlopen van de kalender. Plots zagen we daar volgende week al 1 september opduiken. De start van het nieuwe schooljaar. Maar dus ook het einde van de zomervakantie. En dat net op het moment dat het weer zich opnieuw iets wisselvalliger aankondigt. Dan kan je treuren, maar daar doet de optimist in onszelf liever niet aan mee. Zeker niet met nog een druk weekend voor de boeg. In Roeselare eindigen ze de zomer met een knal. En met veel danspasjes en meezingers op het Trax Festival. En dat allemaal met ‘min moatn’ en met Flip Kowlier.

Of in het centrum van Roeselare met de jaarlijkse kermis. Zowel op het Polenplein als de Grote Markt fonkelen de lichtjes nu al en zijn de eerste attracties getest. Een feest voor jong en oud. In Beveren is er niet voor jong, maar wel voor de liefhebbers het bierfestival. De eerste keer dat het eind augustus plaatsvindt.

En dan heb ik nog niet gehad over de rommelmarkt voor de deur van ondergetekende, komende zondag in en rond de Schaapstraat in Rumbeke. Het is van 2019 geleden dat honderden standhouders de buurt opnieuw overspoelen met al hun spulletjes. En een primeur: ook de familie Dubois is volop bezig met het uitpluizen van de zolder, dozen en veel meer. Nooit gedacht dat we ooit in alle vroegte op een rommelmarkt zouden staan, maar er moet voor alles een eerste keer zijn. Al doen we het vooral voor de gezelligheid. En om op tijd en stond iets te drinken met bekenden! Onder de mensen zijn, dat is waar het allemaal om draait. En daar hebben we komend weekend gelegenheid genoeg toe.

Zich onder het volk begeven was ook het belangrijkste voor José Debels. Na zeventien jaar als schepen kiest hij voor zijn pensioen. Het is genoeg geweest, ook omdat het niet altijd even vanzelfsprekend meer is om overal naartoe te gaan. Het is hem meer dan gegund, dankzij José heeft Roeselare de afgelopen jaren grote stappen gezet op vlak van sport. Hij is sowieso van plan om nog onder de mensen te blijven komen. Gewoon meer de momenten kiezend. De aard van het sociaal beestje.