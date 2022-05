En nu, meester Platteau? Nog een film?

Hij verdeelt zijn tijd tussen zijn pied-à-terre in het altijd winderige maar adembenemende Kaapstad en zijn advocatenkantoor aan een statige laan in Antwerpen. Johan Platteau, advocaat van moordende bodybuilder Alex Dean, is een man van de wereld. Behoorlijk hands on ook, zoals dat tegenwoordig heet.

De laatste keer dat we hem belden, was hij een kamer aan het schilderen in de buurt van de Tafelberg. Correctie: hij was een glas witte wijn aan het drinken en zat goedkeurend zijn schilderwerk te bewonderen. Om meteen uit te weiden over de fantastische motorritten die hij door de Kaapse wijnlanden al maakte en ons in zijn sappigste Gents kond te doen over de leukste adresjes langs de scenic Route 62. Motorrijders onder elkaar.

Gruwelijke details

Wanneer hij daar door de Karoo cruiset met zijn BMW R1200GS, zou hij dan denken aan zijn cliënten? Aan de misdaden waaraan ze zich al dan niet schuldig maakten en de soms gruwelijke details die hij als zijn raadsman daarover leest in de strafdossiers?

Wij vermoeden van wel.

Al in januari 2021 vertelde Johan Platteau in een interview dat hij binnenkort – in de wereld van Vrouwe Justitia is tijd relatief – een man moet verdedigen die vier moorden pleegde en ‘verschrikkelijke dingen deed’. Ook dat is relatief en een understatement. Tijdens zijn dubbele moordtocht gedroeg Alexander Dean zich als een sadistisch roofdier, a man on a mission, die eerst de vermeende verkrachter van zijn liefje afmaakte en vervolgens zijn liefje zelf. Omdat hij – de held in zijn eigen levensverhaal – het niet kon aanzien hoe Maïlys haar eigen leven kapotmaakte. Haar grootouders? Collateral damage.

Hoe pleit je voor zo’n moordenaar? Het plan-Platteau ligt ongetwijfeld klaar al zegt hij van niet

Viervoudige moord én foltering, wat kan daar anders op volgen dan levenslang? Wat moet je in godsnaam gaan pleiten voor zo iemand?

De tegenstanders van Platteau, aangevoerd door Jef Vermassen en Kris Vincke, weten het zelf niet goed. Iedereen wordt er wat zenuwachtig van. Nog een film over Leven en Werken van zijn cliënt, zoals voor André Gyselbrecht in het proces over de Kasteelmoord? Procedurele elementen, zoals in het proces over de moord op Joke Van Steen waarin hij de vrijspraak behaalde voor beschuldigde Olav H.?

“Ik weet het nog niet”, bekende Johan Platteau dinsdag met zachte stem, voor de jury zou samengesteld worden. De twinkeling in zijn deugnieterige ogen verraadde iets anders. Met 75 assisenprocessen op de teller kan het ook niet anders: het plan-Platteau ligt al lang klaar. Hij pleit bovendien in de setting die hem het best bevalt: iedereen tegen hem en zijn cliënt. Hoe harder ze op hem bashen, hoe liever hij het heeft. Dan is Platteau’tje geen kat in het nauw meer, maar wordt hij een brullende leeuw. Dan denkt hij aan Lion’s Head, het kleine broertje van de Tafelberg. Leeukop in het Afrikaans. That’s when the magic happens. We zijn akelig benieuwd.