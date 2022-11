En nu blijft Dendoncker daar misschien nog járen staan

Het mag hier en nu (eindelijk) eens over een van de twee West-Vlamingen bij de Rode Duivels gaan: Leander Dendoncker uit Passendale was woensdag eindelijk terug. Dit jaar is hij op zijn 27ste in alle stilte getrouwd met Anna Steegen, ook West-Vlaams bloed, dochter van Hilde De Vos uit Kortrijk.

Anna’s echtgenoot voetbalt bij Aston Villa, ze hebben een optrekje in het grijze Birmingham. Anna heeft ook paars bloed, haar vader is David Steegen, ex-perschef van Anderlecht. Dendoncker en zijn liefde voor de Rode Duivels, het is wat. Het koppel kende elkaar al heel lang – haar grootouders waren in Brussel lang zijn gastgezin – maar Anna viel in maart plots definitief voor de vroegere middenvelder van Anderlecht na diens interland tegen Burkina Faso… op Anderlecht. Drie-nul, Dendoncker viel toen in voor Denayer, rechts achterin…

Paars bloed én 29 A-caps intussen en toch was Dendoncker de laatste maanden plots uit de gratie van Martinez gevallen. Dendoncker, even goed middenvelder, leek aan het Marc Emmers-syndroom te lijden. De Limburgse ex-Rode Duivel, ook ex-Anderlecht, zei het vaak: “Polyvalentie is ook vaak een nadeel.”

Marc Emmers, ook ex-Anderlecht en ex-Rode Duivel zei het veel: “Polyvalentie is vaak een nadeel”

Want na drie goeie prestaties op rij als rechtsachter waren drie matchen op rij gevolgd zonder één speelminuut. Hele podcasts werden er al aan gewijd. ‘Wat heeft Dendoncker mispeuterd?’ Niets dus. Woensdag stond hij toch in de basis. In eer hersteld. Hij bedankte met een gave prestatie, en blijft daar misschien nog wel járen staan…

Overigens: blij het eindelijk weer over voetbal te mogen hebben. Maar toch nog deze, heel kort. Omdat ons moreel kompas heen en weer blijft slaan.

1. Dit hele WK is fout. Maar dat waren Poetin en Rusland 2018 ook. En voorheen koersten we in en dreven we handel met Qatar zonder enig protest. Een beetje hypocriet, toch?

2. One Love…: natuurlijk. Die armband: natuurlijk. Maar Vertonghen die ‘bang’ was om er uitspraken over te doen? Tot woensdag was er geen enkel signaal bekend dat de FIFA ‘uitspraken’ van spelers daadwerkelijk controleerde, laat staan zou bestraffen. Een beetje hypocriet van Jan Zonder Vrees, een beetje martelaar ook. Toch?