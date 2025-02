“Emotioneel, maar ook financieel een zware klap”

Terwijl er nog volop nieuwjaarswensen worden uitgedeeld en daarbij vaak een goeie gezondheid wordt gewenst, trekt een mama richting de spoeddienst omdat haar acht maanden oude dochtertje koorts heeft en zij zich zorgen maakt. Moeder en kind gaan weer naar huis, mama en papa zorgen voor hun kindje en alles lijkt weer goed te gaan. Na enkele weken weer koorts en opnieuw naar het ziekenhuis. En dan valt die harde diagnose: acute lymfatische leukemie.

Het overkwam Kimberly en Bjarne. Hun dochtertje Olivia is acht maanden oud en de kleine meid gaat de strijd aan tegen leukemie. Op 28 januari kreeg Olivia haar eerste chemokuur. Haar behandeling zal twee jaar en vijf weken duren en bestaat uit zes fases. In mei wordt Olivia grote zus van een broertje. Emotioneel, maar ook financieel is de diagnose een zware klap voor het gezin. Haar ouders hebben een crowdfunding opgestart. Aan het einde van de maand willen ze zich geen extra zorgen hoeven te maken over het financiële en dat is zeer begrijpelijk. Een type medicijn voor Olivia wordt niet terugbetaald omdat het in ons land nog in een studiefase zit. De ingezamelde centen worden op een aparte rekening gestort tot het meisje genezen verklaard is, daarna wil het gezin lotgenoten steunen.

Een kleine meid van acht maanden oud, die al zo’n zware strijd moet leveren. Wat kan het leven toch bikkelhard zijn! Op p. 3 kan je het verhaal van Olivia lezen en kan je de link naar hun crowdfunding vinden. Wees dankbaar als je dierbaren en jezelf een goede gezondheid hebben!