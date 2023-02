Eindelijk vooruitgang op de Collegesite in Tielt: “Alleen die 5.000 vierkante meter winkelruimte lijkt ons wat veel”

Licht aan het einde van de tunnel is er nog niet, maar het dossier rond de Collegesite maakt eindelijk vooruitgang. Maar voor een hoerastemming is het nog te vroeg.

Club Brugge, vaandeldrager van het Belgische voetbal, ontrolde in 2006 de eerste plannen om een nieuwe voetbaltempel neer te poten. Zeventien jaar later staat Blauw-Zwart nog altijd even ver: nergens. De Raad van State heeft het project vernietigd. De resetknop kan nog maar eens ingedrukt worden.

Tielt leek lang op weg om van zijn eigen vastgoedsaga een eeuwigdurend verhaal te maken, maar nu is er eindelijk schot in de zaak. Wie dezer dagen aan de Collegesite passeert, ziet verandering. Na jaren van stilstand, impasses en politiek gekissebis is dit een verademing van jewelste.

Al is het wijs om de hoerastemming nog even in de kast te laten. De sloopwerken zijn dan wel voltooid verleden tijd en het archeologisch onderzoek mogen we stilaan ook verticaal klasseren, van eerste steenleggingen of spadesteken is vooralsnog geen sprake.

Vijfduizend vierkante meter aan winkelruimte: een serieus lapje grond om in te vullen

Het anderhalve hectare grote terrein in het hart van de Europastad zal er nog even braak blijven bijliggen. Toch mogen we voorzichtig positief vooruitkijken.

De eerste gronden en gebouwen werden al in 2004 verworven – twee jaar voor die voetbalclub haar bouwplannen etaleerde, weet u wel – daarna bleef het lang windstil. Veel te lang. In die mate zelfs dat de Collegesite hoongelach opwekte. ‘Daar komt nooit nog iets van’, viel te horen.

De schepenen van Tielt, burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en algemeen directeur Hendrik Vandenbruwane op de Collegesite. © Wouter Meeus

Nu lijkt het eindelijk tóch te lukken. De Tieltenaar kan alleen maar duimen dat de omgevingsvergunning vlotjes binnengehaald wordt en dat de aannemers uit de startblokken kunnen schieten. De plannen die nu op tafel liggen, lijken veelbelovend: een mix tussen wonen, groene openbare ruimte en winkelen. Alleen dat laatste aspect doet ons de wenkbrauwen wat fronsen. 5.000 vierkante meter voor de retailsector, dat is het equivalent van één voetbalveld. Een serieus lapje grond om doordacht in te vullen, als u het ons vraagt.

We kunnen de heren en dames beleidsmakers alleen maar aanraden om op gezette tijden een kaarsje in de Paterskerk te branden, ter voorspoed van de werken.