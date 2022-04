Eindelijk roman; eindelijk de liefde

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Zondag is het 1 mei. Ik heb lang naar die datum uitgekeken. Niet alleen omdat de maartse buien en aprilse grillen dan achter de rug zijn en we stilaan kunnen uitkijken naar de zomer, maar vooral omdat ik die datum met stip heb aangeduid in mijn agenda. Vanaf dan zal ik een maand lang vooral met mijn nieuwe boek bezig zijn. Mijn columns zal ik blijven schrijven, met alle plezier, want al wat schrijven is, geeft me vreugde. Maar dat geldt nog het meest wanneer ik met een boek kan bezig zijn.

Het is intussen van in september vorig jaar geleden dat mijn boek Hersenorkaan verscheen. Dank u, stadsgenoten, om het zo massaal te kopen, en om mij er zoveel maanden na publicatie zelfs nog op straat over aan te spreken. Ik heb het boek over mijn depressie geschreven met een missie, namelijk de hoop dat mensen die het lezen en zelf depressief zijn, er iets aan zullen hebben, of dat zij die een geliefde hebben die aan de ziekte lijdt er zelf beter kunnen mee omgaan.

Ik laat me verrassen door wie of wat er al schrijvend op mijn weg komt

Met het nieuwe boek waaraan ik op 1 mei ‘vollen bak’ ga beginnen, sla ik een heel andere weg in. Voor het eerst schrijf ik een boek dat volledig fictie is. In mijn andere boeken was ikzelf, Ann De Craemer, altijd de verteller, of was Tielt aanwezig. Dat zal nu niet het geval zijn: zowel Tielt als ikzelf komen niet in het boek voor.

Het is op een derde vlak een boek zoals ik er nog geen geschreven heb: de roman – want voor het eerst schrijf ik een roman – gaat over de liefde. In Hersenorkaan komt de liefde wel voor, maar eerder als een zijsprong. Nu is de liefde het centrale onderwerp van het boek.

Ik vind het zelf erg spannend, want ik weet in grote lijnen wie de personages zijn, maar verder laat ik me verrassen door wie of wat er al schrijvend op mijn weg komt. Het boek verschijnt in het voorjaar van 2023. Ik weet dus wat me te doen staat, en ik hoop dat u er net als ik heel erg naar uitkijkt.