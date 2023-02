Eerste drukke zomerdagen worden lakmoesproef voor parkeerbeleid

Dik twee maanden na de invoering maakt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw een eerste evaluatie van het vernieuwde parkeerbeleid. Volgens de schepen is de storm van in het begin gaan liggen en zijn de mensen stilaan vertrouwd met de veel meer gedigitaliseerde manier van werken. Toch kondigt hij ook enkele bijsturingen aan.

De schepen beklemtoont dat er geen enkele regel is veranderd sinds de stad het beleid in handen nam. Hij bedoelt daarmee dat het in Oostende – ondanks de kritiek – niet slechter is geworden voor de parkerende burger, maar ook het omgekeerde is uiteraard waar: ook al nam de stad het roer over van Vinci/Indigo, de mensen zijn toch nog niet beter af. Dat kan er natuurlijk wel nog van komen eens het stedelijke parkeerbedrijf Mobil-O het beleid goed en wel in handen heeft en op kruissnelheid draait. Zou er nog iets komen van de grote randparkings onder of in de buurt van de Verenigde-Natieslaan? We leven op hoop. Schepen Anseeuw meldt nu al dat het parkeren de stad meer opbrengt dan vroeger, zonder de tarieven te verhogen, en dat is op zich wel goed nieuws.

De kritische stemmen die zich eerder al uitspraken, blijven wel kritisch in de evaluatie hiernaast. Zij beweren ook dat ze de schepen van Mobiliteit nog niet hoorden. Een goed gesprek kan nochtans veel wrevel wegnemen. In Raversijde komen er wel extra parkeermeters, waarmee het beleid deels tegemoetkomt aan de opmerkingen van een horeca-uitbaatster. Zij blijft wel vinden dat het nieuwe systeem duidelijker kan voor mensen die niet elke dag naar Oostende komen.

Ook de christelijke ziekenzorgorganisatie Samana is nog niet overtuigd. Daar zeggen ze dat mensen met een ziekte of beperking, door de administratie rond het registreren, een maand vooraf moeten beslissen om een dagje naar Oostende te komen. Dit geldt natuurlijk enkel de eerste keer dat je komt en mogelijk zal het in de toekomst, als de grote toestroom gepasseerd is, sneller gaan.

Maar de vraag blijft toch of alles duidelijk genoeg is voor de vele toeristen die Oostende verwacht en waarvan er velen pas later op het jaar komen. De eerste drukke zonnige dagen worden een lakmoesproef voor het vernieuwde parkeerbeleid.