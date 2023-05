Een zalig gevoel tijdens de Heilig Bloedprocessie in Brugge: ongestraft je leraars de les spellen

De Bruggelingen hebben op Hemelvaartsdag slechts twee opties: ofwel de Heilig Bloedprocessie bijwonen, ofwel de stad ontvluchten voor 40.000 ‘devote’ (nou, ja) toeristen in beate bewondering.

Jezus! Oh my God! Op Brugges Mooiste Dag zullen vele goddelijke kreetjes van verbazing weerklinken, als Nala, het kinneke Jezus, passeert. De messias is opnieuw een meisje! Zal de nog geen twee maanden oude baby zich urenlang kunnen laven, koesteren en warmen aan de borst van zijn Brugse Madonna Emily? Veiligheidshalve wordt er een pop verborgen in de kar van het geboortetafereel. Voor het geval dat Jezus huilt, braakt of een overvolle, kwalijk ruikende pamper heeft.

Ongetwijfeld krijgt de jonge figurant Abel veel applaus, wanneer hij de Schriftgeleerden de les spelt. Een zalig gevoel voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs: je leraars eens goed en vooral ongestraft terecht kunnen wijzen!

Ezel ontmande bijna Jabbeekse burgemeester

Hopelijk krijgt Daan, die op een ezel Brugge binnenrijdt, niet de hengst toegewezen die de burgemeester van Jabbeke onlangs bijna ontmande. Zullen de toeschouwers tot tranen toe bewogen worden wanneer Pilatus aan Johan meldt dat hij gekruisigd zal worden?

En telkens als Francis Gevaert zijn houten kruis pardoes op de beruchte Brugse ‘klinkers’ laat vallen – hij moet veertig keer struikelen – zal misschien iemand met een zwakke blaas van ’t verschot in zijn/haar/hun slipje plassen. Kan ‘ketter’ Peter het liederlijk drinkgedrag van zijn apostels matigen, wanneer hij declameert dat apostel Petrus hem drie keer zal verloochenen?

Afrikaanse zusters redden het Begijnhof

Veel vragen rond de processie, maar de grootste onzekerheid blijft ons kwakkelweer. Die duivelse weergoden! Sinds het vertrek van de Arme Klaren uit Brugge kan de bisschop geen eieren meer brengen naar deze kloosterlingen om zon af te smeken.

Misschien vindt monseigneur steun en toeverlaat bij de vier Rwandese zusters van Vincentius a Paulo, die hun intrek genomen hebben in het Begijnhof. Hij moet hen nog een apostolaat geven. Figureren in de processie als middel tot inburgering? Door hun komst verdubbelt het aantal zusters in het Begijnhof. Afrika redt het Brugs werelderfgoed! Een mijlpaal in onze eeuwenoude, religieuze geschiedenis…

