“Jullie gaan toch ook niet vragen wat wij met onze ijspistes gaan doen?” Aan het begin van een bijzonder debat breekt Bart Tommelein het ijs. Bijna letterlijk. Nooit eerder zaten de burgemeesters van Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk en Ieper samen rond één tafel. Op uitnodiging van deze krant gingen de drie heren en twee dames in debat. Toevallig dus op de dag dat ze alle vijf bestookt werden met vragen van journalisten over hun kerstplannen.

Schaatspret of niet? De burgemeesters lieten er eerlijk gezegd hun slaap niet voor. Ze liggen wakker van andere zorgen… Want de eventuele kosten van zo’n ijspiste wegen niet op tegenover alle andere stijgende prijzen waar ook zij nu mee worstelen. De gebouwen van de stad verwarmen? Duurder dan ooit. Een straat aanleggen? Duurder dan ooit. Personeel betalen? Duurder dan ooit. En zo kunnen we nog even doorgaan…

De burgemeesters houden hun hart vast voor de gevolgen van de energiecrisis

De ontmoeting tussen de vijf burgemeesters verliep meer dan hartelijk, maar ze houden allen hun hart vast voor de gevolgen van de energiecrisis. Niet alleen vrezen ze voor hun stadskas, nog meer zitten ze in met hun burgers. Ze voelen het in hun straten, ze zien het in hun dossiers en horen het in hun stadhuis: steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen, er zijn steeds meer aanvragen voor leeflonen en bij steeds meer gezinnen wordt de elektriciteit afgesloten.

Is daar niets aan te doen? Toch wel. Machteloos zijn de burgemeesters niet, maar hun mogelijkheden zijn verre van eindeloos. De vijf die rond onze tafel zaten, hadden overduidelijk één wens. Dat hun inwoners zo goed mogelijk de crisis doorkomen.

Uit een onderzoek dat deze week bekend raakte, leren we dat de West-Vlaming zich begin dit jaar 7,3 op 10 gaf voor ‘algemene levenstevredenheid’. We kunnen alleen maar hopen dat we onszelf een volgende keer niet buizen. En de burgemeesters? Die hopen ongetwijfeld mee.