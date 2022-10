Eén uitschieter en verder weinig of niets

Gelezen: zonder Mignolet had Anderlecht gewonnen van Club Brugge. Ja. En zonder Mignolet had Atlético gewonnen van Club. En zonder Mignolet was vorig seizoen Union en niet Club Brugge kampioen 2022.

Zien we misschien een juistere waardeverhouding tussen het Bayern München van België en het wonderlijke Union? Volgende week mag Clubs ‘Wonderwall’ tegen Porto dan weer blauw-zwart groepswinnaar in de Champions League maken. Ah, het is onzin natuurlijk: Club is veel meer dan Mignolet. En hoeveel Club afgelopen week, maanden en jaren ook te danken heeft aan Big Sim, het is de verdienste van Verhaeghe & Mannaert dat ze Mignolet in de zomer van 2019 naar Club haalden. Het mocht wel wat kosten – zelfs een loon van drie miljoen euro per jaar – de doelman was de missing link voor Club next level. Welaan: drie titels (waarvan die laatste dus voor de helft dankzij Mignolet), 1/8ste finales Champions League (voor drie vierde dankzij Mignolet) …: geen investering rendeerde beter.

“Misschien moet Hoefkens komende zaterdag voor Union-Club dan maar eens Mignolet even rust geven?”

Het weekend bevestigde nog meer.

1. Dat Cercle Brugge niet alleen veel beter is dan Eupen en beter is dan de vier andere degradatiekandidaten (KV Oostende, Seraing, KV Kortrijk en Zulte Waregem) en dat Denkey, drie goals, stilaan de spits wordt die we al eerder vermoedden.

2. Dat we mogen hopen dat voor coach Custovic bij KV Kortrijk Antwerp (2-1) niet wordt wat Zulte Waregem vorig seizoen (5-0) voor Karim Belhocine was: één uitschieter en verder weinig of niets meer. Idem voor Lamkel Zé: zoals gevreesd was Antwerp (en dan nog die ene actie en assist) tot nu toe zijn enige hoogtepunt…

3. Dat Zulte Waregem toch nog leeft. Het gebrek aan kwaliteit – de weg op van Beerschot vorig seizoen klonk al – werd zaterdag goedgemaakt met heel veel grinta, een zoete zege tegen de aartsrivaal én drie punten waren de terechte beloning. Donderdag Anderlecht, ook weer wat levendiger, juist nu moeten bevestigen wordt niet simpel. Maar het zou nu ook weer niet de eerste keer zijn dat Essevee stunt tegen de Brusselse topclub.

4. Zelfde pech voor KV Oostende, vernederd door Union, maar nu naar Antwerp, vernederd door Standard… KVO: dan toch minder kwaliteit dan gedacht?

En dan komend weekend KVO-Zulte Waregem en de week erna KVK-Cercle: er staan vandaag twee West-Vlaamse clubs op een degradatieplaats, één met één puntje overschot en één met twee: het wordt nog een lang seizoen.