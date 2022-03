Een slimme zet van een geloofwaardige businessman

Patrick Lefevere stelt zijn nieuwe vrouwenwielerploeg voor. Iets waar ex-profwielrenster Ine Beyen al tijdens haar presentatie op Westsprint op aandrong. Begin deze week vernam ze net als wij het goede nieuws: De baas van Quick-Step Alpha Vinyl team richt AG-NXTG, met verzekeraar AG Insurance als hoofdsponsor, ex-renster Jolien D’hoore als sportdirecteur en Natascha den Ouden als ploegmanager.

Het zat eraan te komen. Patrick was al een beetje betrokken bij NXTG via Experza. Maar ik had niet verwacht dat we midden in het seizoen zo’n nieuws gingen krijgen. Dat maakt het eigenlijk net zo mooi, dat we nog voor alle belangrijke wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog zo’n switch krijgen. Een fantastische zet van hem, Patrick als businessman. Heel slim gezien, dat kan ik alleen maar toejuichen.

Het betekent ook veel dat hij net de man is die zo’n statement maakt. Patrick Lefevere is nog altijd de godfather van het Vlaamse wielrennen. Het feit dat hij daar achter staat is een duidelijk signaal naar iedereen toe, niet enkel de renners zelf, dat het vrouwenwielrennen meetelt. De oprichting van de ploeg draagt enorm veel geloofwaardigheid met zich mee. Ik hoop ook dat het anderen zal inspireren. Vrouwelijke sporters hebben lang moeten vechten voor erkenning. We mogen er tegenwoordig niet meer vanuit gaan dat er geen geld te verdienen valt met vrouwensport.

Ik volg wel wat Patrick zegt. Er zijn 18 World Tour ploegen bij de mannen en 14 bij de vrouwen. Maar om meer vrouwenploegen op dat niveau te krijgen heb je grote budgetten en dus meer sponsors nodig, en natuurlijk ook veel talent.

Een belangrijke stap die daarin genomen wordt is de manier waarop NXTG denkt en te werk gaat. Ze creëren zelf talent om later door te laten stromen naar de elitecategorieën. In plaats de beste rensters van het moment uit het peloton opkopen om een nieuwe World Tour ploeg te maken, hanteren ze een langetermijnvisie. Dat is een geloofwaardig verhaal. Ze gaan bottom-up werken. Zo zullen er jonge meisjes tussen eliterensters terecht komen om te trainen, zo kun je hen motiveren om ervoor blijven te gaan. Op mentaal vlak is dat heel belangrijk.

De ploegmanager Natascha is zelf ex-wielrenster, heeft 4 dochters waarvan er enkele in de ploeg zitten én haar man is voormalig coureur. Zij kent de sport vanbinnen en vanbuiten. Ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in haar.

Het vrouwenwielrennen werd de laatste 3 jaar al op de kaart gezet, maar nu is dit de start van een nieuw langetermijndenken. Niet zomaar even met het grote geld staan zwaaien, maar een beter beredeneerde investering in het vrouwenwielrennen. Er waait een nieuwe wind, een andere benadering. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar voorstander van ben.