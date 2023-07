Een rendabele buurtwinkel staat voor een levende buurt

Bijna tien jaar na de start van de eerste bouwwerken is het niet geheel duidelijk of de Oostendenaars hun nieuwe stadsdeel op de Oosteroever al helemaal in het hart hebben gesloten. De hevige reactie van veel mensen op de beslissing om het licht van vuurtoren Lange Nelle aan landzijde af te schermen, wijst op het tegendeel. Die beslissing werd dan ook snel ongedaan gemaakt. In wezen ging die discussie niet zozeer over het (deels) verdwijnen van het licht, maar veeleer omdat iets typisch voor havenstad Oostende moest wijken voor de vraag van de nieuwe appartementseigenaars. En dat bleek dus toch nog gevoelig te liggen, al was er ook een grote groep mensen die niet reageerden en had je er wellicht ook die de afschermende folie aan landzijde best een eerbaar compromis vonden.

Duidelijk is dat heel wat handelaars wel geloven in de Oosteroever, want met de regelmaat van de klok komen nieuwe zaken zich er vestigen. Die zijn van groot belang voor het welslagen van het hele project, want winkels brengen beweging en leven in de brouwerij en moeten verhinderen dat het nieuwe stadsdeel een doodse buurt wordt. Groep Versluys levert daar inspanningen voor en die werpen duidelijk hun vruchten af. Maar ook valt op dat je nog niet echt ‘gewone’ winkels vindt op de Oosteroever. Geen bakker, geen slager, geen groentewinkel. Wel veel horeca en handelaars in luxeproducten, wat het imago van de Oosteroever als exclusieve buurt voor de happy few versterkt. Bart Versluys wil dat wat open trekken en lanceert een oproep naar een ondernemer die er een buurtwinkel wil starten. Dat doet hij zelfs tegen het Economisch Huis in, want dat zegt dat er supermarkten genoeg zijn in Oostende en dat je vlakbij ook de Vuurtorenwijk hebt. Dat klopt wel, al vormt het toch nog een drempel als je voor huishoudelijke aankopen de drukke Moreauxlaan moet oversteken naar de Opex of het bootje naar het centrum moet nemen. Een volkse wijk moeten we aan de overkant van de havengeul nog niet meteen verwachten, maar een rendabele buurtwinkel zal wel het signaal zijn dat de Oosteroever een levende buurt is geworden.