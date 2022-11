De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Als ik u zeg ‘madeleine’, waaraan denkt u dan? Uiteraard aan een koekje, meer bepaald een zacht koekje met een schelpvormige rug. Maar als u een beetje kennis heeft van de literatuur denkt u aan nog iets anders: aan de Franse schrijver Marcel Proust (1871-1922), in wiens boek ‘A la recherche du temps perdu’ het koekje een bijzondere rol krijgt toebedeeld. Op een dag komt de verteller thuis en zijn moeder biedt hem een kopje thee met madeleines aan. De smaak zette bij hem een stroom van herinneringen in gang: 136 regels lang, magistraal geschreven. Sindsdien is de madeleine veel meer dan een koekje, het is hét symbool van ons herinneringsmechanisme.

Ik was in het Kruidvat in Tielt naar het speelgoed aan het kijken toen een pop met lange haren voor mij de rol van de madeleine van Proust kreeg. De pop leek sprekend op mijn lievelingspop van toen ik nog kind was. 136 regels zullen het niet zijn, maar ik neem u net als Proust even mee in de tijd, meer bepaald aan de mooiste herinnering die ik heb aan die pop met lange blonde haren.

“Een mooie herinnering aan de grenzeloze kracht van de verbeelding”

Ik was negen jaar en buiten had het gesneeuwd. Omdat het zo koud was, beeldde ik mij in dat ik met mijn pop op reis was in de bergen. We waren in Zwitserland en we zaten in de trein. Ik bootste een trein na door alle stoelen van het huis in een rij achter elkaar te zetten. Ik zette al mijn andere poppen op de stoelen en ging zelf vooraan in de rij zitten met mijn pop dicht bij mij. Het was warm in de trein, en geloof het of niet, maar door aan een knusse, gezellige trein in de bergen te denken, kreeg ik het zelf ook minder koud. Het is een van mijn mooiste herinneringen aan mijn kindertijd en aan de grenzeloze kracht van de verbeelding.

Of waar een pop in het Kruidvat niet toe in staat is. Misschien moet u er ook eens tussen het speelgoed gaan lopen en ontdekken of er voor u ergens een madeleine van Proust tussen zit.