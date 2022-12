Een pluim voor onze mensen

Kreeg u ook onze gratis krant in uw brievenbus? Hopelijk hebt u die ondertussen ook helemaal uitgelezen, van voor naar achter en van links naar rechts. U kunt ons helpen om elke week boeiende edities af te leveren door ons tips te geven over wat u wil dat wij schrijven.

Ook ik doe dat met veel plezier al circa dertig jaar! Soms brengen we verhalen die het verschil maken en een andere keer is het een historie die tot nadenken stemt. Maar elke keer proberen we net die andere invalshoek te vinden om toch niet in herhaling te vallen van wat u al gelezen hebt.

Het is elke keer wel een uitdaging om die andere kijk te vinden, maar het lukt ons aardig vind ik toch nog steeds. Wie mij kent, weet dat ik het artikel anders niet zou maken of doorsturen naar de eindredactie. In de loop der jaren heb ik door de krant al heel wat mensen leren kennen.

Boeiende verhalen

Allemaal boeiende verhalen van mensen die iets te vertellen hebben. Zonder hen, jij dus, zou KW maar een mager beestje zijn en dat is het duidelijk nooit. De KW die in je brievenbus belandt, is steeds een stevig uit de kluiten gewassen exemplaar. Voor de redactie in Roeselare is het elke keer een heksentoer om die twee kranten in één week in de brievenbussen te krijgen, maar het lukte tot nu toe steeds. Via deze weg wil ik hen eens feliciteren: ja, ook aan hen en de regionale medewerkers, mag er in deze rubriek eens een schouderklopje gegeven worden.

Ik kan je met de hand op het hart zeggen dat ik nog nooit één artikel tegen mijn goesting heb geschreven. We schikken ons ook steeds naar de wensen van wie we interviewen. Sommigen beantwoorden de vragen het liefst via de telefoon, terwijl anderen liever hun repliek geven via mail. Al is de meest aangename werkwijze nog steeds om ergens af te spreken en liefst op een locatie die past bij het onderwerp.

Dan kunnen onze fotografen ook meteen aan de slag, want geen verhaal zonder passend beeld. Ook zij verdienen een pluim om elke week mooie zantjes af te leveren. Veel plezier!